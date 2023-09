Brian Van Hinthum

Maandag 11 september 2023 16:59 - Laatste update: 17:00

Het team van Ferrari kwam tijdens de thuisrace op het circuit van Monza ineens ijzersterk voor de dag en lang konden Carlos Sainz en Charles Leclerc het Red Bull moeilijk maken. Na de matige prestaties van de races daarvoor kwam het wel enigszins verrassend, maar volgens Helmut Marko is daar een duidelijke reden voor.

Beide Ferrari's kwamen tijdens de thuisrace op het roemruchte circuit van Monza ineens pijlsnel voor de dag. Voor de gezichten van tienduizenden uitzinnige tifosi wist Sainz op de zaterdag zich tot grote thuisheld te ontpoppen door in een zenuwslopende kwalificatie aan het langste eind te trekken met de pole position. Dat deed hij met een minimale voorsprong op Max Verstappen en Leclerc en dus leek het erop dat het op zondag spannend ging worden.

Artikel gaat verder onder video

Alles op Monza gooien

Dat gebeurde in eerste instantie ook, want Sainz verdedigde tijdens de Grand Prix van Italië als een leeuw en wist het zodoende Verstappen lange tijd moeilijk te maken. Uiteindelijk kwam de Nederlander na een foutje van de Madrileen er toch aan voorbij en verdween hij aan de horizon. Er ontstonden enkele vraagtekens over de plotselinge snelheid van Ferrari, maar Marko claimt bij ServusTV het antwoord te hebben. "We wisten dat Ferrari alles wat ze hebben zouden gooien op Monza", begint de Oostenrijker.

Volle vermogen

Dat legt hij vervolgens uit: "Ze gingen op het volle vermogen en hebben de laatste pk eruit proberen te persen. We wisten al dat de motor daar later problemen mee zou krijgen. Tegenover hen hebben wij een universele auto. We wisten dus dat het dicht op elkaar zou zitten en verloren onze zenuwen niet. We waren wel verrast dat we op het begin niet bijbleven met Ferrari. Max moest anders gaan rijden, de strategie aanpassen en geduldig blijven. De Max van vier a vijf jaar geleden had dat geduld niet gehad", besluit de Red Bull-adviseur.