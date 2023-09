Brian Van Hinthum

De Grand Prix van Singapore is toch wel één van de meest bijzondere circuits op de kalender. De race wordt - anders dan andere races - in het donker verreden en is natuurlijk een apart stratencircuit. Vaak biedt de Grand Prix van Singapore daarnaast ook de nodige unieke momenten, controverses en crashes. We zetten er een paar op een rij.

Het Marina Bay Street Circuit werd in 2007 gebouwd en in 2008 was het al zover: de allereerste nachtrace ooit in de Formule 1. De baan is aangelegd in en rondom Marina Bay in Singapore. De heren racen in Singapore over een 5,063 kilometer lang circuit. Het stratencircuit kenmerkt zich door de vele nauwe stukken en lastige bochten en een safety car is dan ook een zekerheid tijdens de races in het Aziatische land. Sinds de invoering in 2008 werd de safety car tijdens elke race wel minimaal één keer naar buiten gestuurd. De Grand Prix van Singapore wordt door coureurs gezien als een van de lastigste en fysiek zwaarste races op de kalender en het is dan ook niet heel gek dat er vaak een hoop rare dingen in Marina Bay gebeuren.

Crashgate

De allereerste race in Singapore in 2008 leverde meteen één van de grootste schandalen uit de geschiedenis van de sport op, de zogenaamde 'Crashgate'. Hoewel je met het verhaal zowat een heel boek kan schrijven, vatten we het even samen in een notendop. Tijdens de race in Marina Bay kreeg Renault-coureur Nelson Piquet Jr. - destijds teamgenoot van Fernando Alonso - de opdracht om doelbewust zijn Franse bolide in de muur te parkeren. De crash pakte opvallend goed uit voor Alonso, die net op het juiste moment de pits in kon tijdens de safety car, waardoor de wenkbrauwen opgetrokken werden.

Uiteindelijk klapte Piquet Jr. na zijn ontslag bij het team uit de school over de hele situatie en volgden er straffen voor de betrokken personen bij Renault, zoals Flavio Briatore en Pat Symonds. Later werden deze straffen wel weer verminderd en/of weggehaald. Inmiddels is Crashgate in 2023 weer een actueel onderwerp in de Formule 1. Felipe Massa, één van de zelfbenoemde benadeelden van de bijzondere gebeurtenissen in Singapore dat jaar, wil namelijk proberen om de wereldtitel van 2008 terug te winnen in de rechtszaal. Het hele verhaal over Crashgate lees je overigens hier.

Felipe Massa pitstopdrama

Eén van de gevolgen van Crashgate in 2008 was het pitstopdrama waar dus de race van leider Felipe Massa mee in de soep liep. De Braziliaan vertrok in Singapore vanaf de pole position, maar na de safety car die wegens de beruchte crash van Piquet de baan op kwam, dook hij de pits in om bij te tanken en nieuwe rubber onder zijn Ferrari te laten leggen. Vanaf daar ging het echter helemaal mis voor de man die uiteindelijk dat seizoen in de laatste ronde van het kampioenschap de titel aan zich voorbij zag flitsen.

Bij doen van zijn pitstop ging het namelijk helemaal mis voor de Ferrari-coureur. Hij kreeg groen licht om te vertrekken van zijn pit-crew, maar de slang om bij te tanken hing nog aan zijn Ferrari. Massa vertrok met slang en al bij zijn crew en reed ternauwernood voor Adrian Sutil langs. Uiteindelijk moest hij zijn auto aan het einde van de pitstraat parkeren en moesten zijn monteurs die kant op rennen. Later kreeg hij ook nog een vijf seconden straf voor een unsafe release aan zijn broek. Eindstand: P13 en een grote deuk in zijn titelaspiraties.

Hamilton's legendarische poleronde

Dat Lewis Hamilton door de jaren heen natuurlijk verschillende bizarre dingen in de Formule 1 heeft laten zien, dat is over het algemeen bekend. Eén van zijn grootste huzarenstukjes vond tijdens de Grand Prix van Singapore in 2018 plaats. Het hele weekend werd al gedomineerd door de teams van Ferrari - met Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen - en Red Bull - met Daniel Ricciardo en Max Verstappen - en het leek er dan ook om dat één van die twee teams de zege dat weekenden zou gaan pakken.

De Mercedes was het hele weekend al vrij lastig bestuurbaar op het Marina Bay Circuit en zelfs in Q1 ging het bijna mis voor de inmiddels zevenvoudig wereldkampioen toen hij bijna zijn Waterloo vond. Uiteindelijk kwam hij door naar Q3 en vond hij één van zijn snelste en meest onverwachte rondjes in zijn roemruchte carrière, waarmee hij Verstappen op ruim drie tienden te grazen nam voor de pole position. Vanaf die plek wist hij op zondag ook de race op zijn naam te schrijven en zette hij een reuzenstap richting de wereldtitel.

Ferrari-sandwich met Verstappen

Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2017 liet Verstappen maar weer eens aan de wereld zien hoe goed hij kon racen door de tweede plek in de kwalificatie op te eisen. De Nederlander ging op zondag dus tussen beide Ferrari-coureurs van start, met Sebastian Vettel op P1 en Kimi Raikkonen op P3. Het werd echter voor alle drie de heren een race om snel te vergeten. De Fin, die geweldig van zijn plek kwam, passeerde Verstappen aan de buitenkant. Hij stuurde echter in de regen te vroeg naar links, waardoor hij met de Nederlander crashte en ze tot overmaat van ramp ook nog eens Vettel meenamen in hun ellende.

In eerste instantie kreeg Verstappen van het Ferrari-publiek en de coureurs de wind van voren, maar de man uit Hasselt waste zijn handen in onschuld. "Nou, ik deed niets fout. En ik denk ook niet dat dit een race-incident was. Ik had een clean start, maar kon onmogelijk nog uit deze situatie komen. Gelukkig dat we allemaal uitvallen nu. Niet dat ik weer de enige ben die de pijn voelt…", reageerde Verstappen destijds duidelijk. Hamilton won door de driedubbele uitvalbeurt uiteindelijk de nachtrace.

Ruzie Hamilton en Massa

Hamilton en Massa zijn toch wel twee van de hoofdrolspelers in Singapore en in 2011 hadden beide heren het op en naast de baan met elkaar aan de stok. Al vroeg in de race kwamen de twee kemphanen in contact met elkaar, toen Hamilton achterlangs sneed bij de Braziliaan, maar hem raakte met zijn voorvleugel en zo een lekke band veroorzaakte bij Massa. Beide heren moesten naar binnen, terwijl Hamilton later ook nog een drive through penalty aan zijn broek kreeg van de wedstrijdleiding.

Het zorgde ervoor dat Hamilton het uiteindelijk met de vijfde stek moest doen in Singapore, terwijl Massa als negende over de streep kwam. De Ferrari-coureur liet het er niet bij zitten en kwam tijdens de interviews in het vierkantje verhaal halen bij de Brit terwijl hij voor de camera stond. "Good job", riep Massa richting Hamilton terwijl hij hem op de schouders tikte. Het zorgde zichtbaar voor een hoop frustratie bij de McLaren-coureur en vanzelfsprekend voor schitterende televisie.