Remy Ramjiawan

Zondag 10 september 2023 19:46 - Laatste update: 19:48

De 23-jarige Lando Norris onthult dat hij het afgelopen jaar heeft geworsteld met rugklachten, mede dankzij het porpoisen van vorig jaar. De Brit geeft aan dat de situatie inmiddels een stuk beter is, maar hij moet nog wel de nodige oefeningen doen, om de pijn te reduceren.

Met de introductie van de hedendaagse grondeffect-auto's kwam er een nieuw probleem aan het licht. Door de zuigende werking van de vloer gingen sommige wagens stuiteren. De oplossing was relatief simpel, zo konden teams die last hadden van het gehobbel, de wagen wat hoger zetten. Toch deden veel teams dat niet, want daarmee werd er snelheid verloren. De FIA greep halverwege het seizoen in met een technische richtlijn en daarin werd een verplichte minimale rijhoogte gepresenteerd.

Fysio

In gesprek met PlanetF1 legt Norris uit dat hij hoopt dat de rugpijn op de lange termijn zal verdwijnen. "Vorig jaar was het erger dan dit jaar. Tot vorig jaar kon ik er bijna elk jaar mee wegkomen om gewoon in de auto te stappen en geen fysio te doen. Niet het beste, ik deed het altijd, maar ik kon ermee wegkomen. Nu moet ik het doen. Ik moet stretchen, ik moet al die dingen doen, 's ochtends en 's avonds, voor elke sessie. Als ik dat niet doe, heb ik altijd veel meer last van mijn rug."

Pijn tijdens lopen

Toch had het volgens Norris niet alleen effect op zijn Formule 1-carrière, ook in zijn thuissituatie had hij er last van. "Zodra ik ging lopen had ik gelijk wat moeite, dus ik moest minder gaan lopen. Kleine dingen die ik me misschien niet realiseerde, maar die me heel erg hebben geholpen om in een betere positie te komen en veel minder te worstelen, want ik had het elke dag en elke avond erg moeilijk met behoorlijk veel pijn", zo geeft hij toe.

Langetermijneffecten

Dat is in 2023 nog steeds zo: "Ik ben nu gelukkig. Ik bedoel, ik zou ook graag meer willen golfen en bepaalde dingen (fietsen en hardlopen) doen pijn aan mijn rug." Hij hoopt dan ook dat de pijn op termijn zal gaan verdwijnen. "Ik hoop dat er geen langetermijneffecten zijn, maar er zijn al een aantal mensen geweest die daar naar wezen. Ik weet dat iedereen anders is. Sommige mensen niet, andere wel. Maar ik denk dat het voor mijn eigen gezondheid en alles iets is waar ik op moet letten", aldus Norris.