Remy Ramjiawan

Zondag 10 september 2023 16:23 - Laatste update: 16:32

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button zit mee te denken over de toekomst van Lando Norris en stelt dat de Brit een moeilijk dilemma krijgt voorgeschoteld. Enerzijds lijkt er interesse te zijn vanuit Red Bull Racing, maar bij McLaren is Norris de teamleider.

Red Bull Racing en dan met name Christian Horner heeft er geen geheim van gemaakt dat Norris in zijn ogen prima zou passen bij Red Bull Racing. Ook Max Verstappen zou een transfer toejuichen, al is de vraag in hoeverre het voor Norris een voordeel heeft. Het Oostenrijkse team heeft voorlopig de snelste auto weten te bouwen, maar het lijkt vooral Verstappen te zijn die het maximale eruit kan halen.

Auto kiezen die bij zijn stijl past

Button laat bij Sky Sports F1 zijn licht op de situatie schijnen: "Het punt is dat je de beste moet verslaan om wereldkampioen te worden. Dat was het voor mij toen ik wegging bij Brawn GP. Ik moest naar McLaren, omdat ik tegen Lewis Hamilton wilde racen, die als de beste werd beschouwd." Zo'n soort keuze ligt er ook voor Norris, zo vindt Button: "Dat is wat hij moet beslissen. Als hij slim is, kiest hij een auto die bij zijn stijl past. We hebben gezien dat de Red Bull niet bij veel coureurs past, behalve bij Max."

Verkassen of vertrouwen houden

Daarnaast heeft McLaren in het verleden bewezen dat ze een wagen kunnen bouwen waarmee titels kunnen worden gewonnen. De vraag is of Norris dat wil afwachten of dat hij de strijd binnen Red Bull aan wil gaan met Verstappen. "Hij zit nu niet in een auto waarmee hij kan winnen en volgend jaar waarschijnlijk ook niet, denk ik. Hij moet ergens anders kijken voor 2025 of hij moet vertrouwen hebben in McLaren. Ze hebben races gewonnen, ze hebben kampioenschappen gewonnen en dat kan allemaal terugkomen. Zolang hij de toekomst kan zien, ziet dat ze er als team goed voor staan en het hem vertrouwen geeft, blijf dan daar! Zo niet, ga dan knokken met Max Verstappen in zijn eigen team, maar dat wordt erg lastig."