Brian Van Hinthum

Vrijdag 8 september 2023 20:15 - Laatste update: 20:56

Sinds het verhitte duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton uit 2021 wordt er door fans en analisten regelmatig gefantaseerd over een potentiële teamrivaliteit tussen dat tweetal. Jenson Button geeft naar aanleiding van de opmerking van Hamilton over teamgenoten van afgelopen weekend zijn mening.

Hamilton baarde op de zaterdag in Monza opzien door opmerkingen te plaatsen over de verschillen tussen zijn teamgenoten en die van Verstappen zelf. "Het is eigenlijk interessant, want ik was vanochtend aan het rennen en ik dacht hieraan. Het verhaal dat door de media gaat... weet je, toen ik me een halve seconde tot zes tienden kwalificeerde voor Valtteri, zeiden ze niet hetzelfde als wat ze vandaag zeggen als Max zich zes tienden voor Pérez kwalificeert - het is nu veel meer opgeblazen", liet hij weten. Verstappen haalde later nog zijn schouders op voor die woorden. "Misschien is Lewis een beetje jaloers op mijn huidige succes", liet hij op zijn Verstappens weten.

Artikel gaat verder onder video

Teamgenoten

Het heeft de fantasie over Hamilton in een Red Bull maar weer eens doen oprakelen en veel fans zijn benieuwd wie er boven zou komen drijven als Hamilton nu plotseling het stoeltje van Sergio Pérez over zou nemen. Button geeft voor Sky Sports zijn analyse over die mogelijkheid. "Ik denk dat Lewis zeker een aantal hele zware teamgenoten heeft gehad. Hij heeft wereldkampioenen als teamgenoten gehad, waar dat bij Max niet het geval is. Ik zou echter banger zijn om het tegen Max op te nemen in dezelfde auto."

Button legt uit

Hij legt uit waarom hij dat denkt: "De auto is namelijk rondom zijn stijl ontworpen. Hij kan de auto rijden die Adrian Newey hem heeft gegeven. Newey geeft hem een auto en zegt: 'Dit is de snelste auto ter wereld. Als je de downforce aan de voorkant weghaalt, gaat hij langzamer maar is hij makkelijker te besturen.' Max zegt vervolgens: 'Ik moet de auto rijden zoals jij hem gemaakt hebt, zo snel als ik kan.' Daar is hij heel goed in. Een hoop coureurs zouden daar moeite mee hebben. Lewis heeft lastigere teamgenoten gehad, maar ik zou het niet tegen Max op willen nemen", besluit de oud-teamgenoot van Hamilton.