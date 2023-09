Brian Van Hinthum

Het seizoen van Charles Leclerc verloopt op dit moment verre van hoe de Monegask het voor zich had gezien en in het wereldkampioenschap staat hij dan ook achter teamgenoot Carlos Sainz. Voor Jacques Villeneuve is het dan ook duidelijk: de Spanjaard is op dit moment simpelweg beter dan Leclerc. Daarnaast brengen beide coureurs volgens hem het team op dit moment niet verder.

Voorlopig is het nog totaal niet het seizoen waar Leclerc op gehoopt had. Nadat Ferrari afgelopen winter een frisse wind door Maranello liet waaien met de aanstelling van Fred Vasseur, lijkt het voorlopig alleen nog maar achteruit te zijn gegaan met de illustere Italiaanse formatie. De inconsistentie van de rode bolides speelt zowel Leclerc als Sainz regelmatig parten en met name de man uit Monte Carlo lijkt op dit moment een hoop problemen te kennen met vertrouwen en geloof. Het zorgt ervoor dat hij tegen een achterstand van zes punten op Sainz aankijkt.

Chaos

Ook in Italië moest hij eigenlijk het hele weekend zijn meerderen erkennen in zijn Spaanse teammaat en was het uiteindelijk dus ook Sainz die naar het podium mocht. Villeneuve constateert in gesprek met PlanetF1 dat het simpelweg een puinzooi is bij de Maranello-formatie. "Het is chaos. De auto is lastig om te besturen en Leclerc rijdt momenteel zonder enig vertrouwen. Hij maakt té veel fouten. Dat brengt het team ook niet vooruit. Sainz is de betere coureur op dit moment bij Ferrari", claimt de Canadees.

Frustraties bij Leclerc

Volgens Villeneuve ligt het dan ook mede aan de coureurs dat het team op dit moment niet verder geraakt. "Er komt geen kracht van de coureurs zoals Max, Alonso en Lewis dat doen. Coureurs moeten het team vooruit duwen, maar de Ferrari-coureurs doen dat niet echt. Met de huidige staat van Ferrari, heb je een coureur nodig die consistent is en langzaam maar geleidelijk werkt aan het verhelpen, zonder daarbij gefrustreerd te raken. Charles tekende bij Ferrari om wereldkampioen te worden. Nu ziet hij dat dat waarschijnlijk niet gebeurt met de manier waarop het team zich ontwikkeld heeft en die frustraties laat hij zien op de baan."