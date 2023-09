Remy Ramjiawan

Volgens Frédéric Vasseur is het meest indrukwekkende aan Max Verstappen dat de Nederlander al twee jaar op rij geen fouten weet te maken. De tweevoudig kampioen bekroonde in Italië zijn grootse vorm, door zijn tiende zege op rij te pakken.

In Monza moest de Nederlander er nog wel voor werken, want polesitter Carlos Sainz was niet van plan om de overwinning zomaar weg te geven. Verstappen zette veertien ronden lang de druk op de Spanjaard en een rondje later knakte de Ferrari-coureur. Bij het aanremmen van de eerste bocht, blokkeerden de banden en Verstappen kon daarna de aanval inzetten, met succes. De Nederlander is met de overwinning in Monza de enige Formule 1-coureur ooit, die tien keer achter elkaar heeft weten te winnen.

'Leuke gevechten'

In gesprek met RaceFans legt Vasseur zijn bewondering uit voor Verstappen: "Dit weekend had ik in ieder geval verwacht dat door Max onder druk te zetten of in het gevecht te brengen, hij wat foutjes zou kunnen maken, maar dat was dit weekend weer helemaal niet het geval", zo blikt de Fransman terug op de strijd om de koppositie in Monza. Toch hoopt hij in de toekomst meer gevechten met Verstappen te hebben. "Laten we het opnieuw proberen. Laten we dicht bij de twee Red Bulls blijven en dat zal de beste manier zijn om te vechten en ze misschien wat meer onder druk te zetten."

Vorm Verstappen

Verstappen heeft in 2021 het gevecht met Lewis Hamilton gehad en vanaf 2022 domineerde de Red Bull. "Maar het meest indrukwekkende voor mij is dat Max, het gaat niet alleen om de laatste 10 races, het gaat om de laatste twee jaar. Ik zou zeggen dat hij geen enkele fout heeft gemaakt in de races." Ondanks de rappe RB19 vindt Vasseur dat Verstappen ook de complimenten verdient. "Maar zelfs in dit soort omstandigheden [op Monza] kon hij de situatie heel goed beheersen, hij zette wat druk op Carlos, maar nooit te veel en nam vervolgens geen risico's", aldus Vasseur.