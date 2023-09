Brian Van Hinthum

Woensdag 6 september 2023 14:58

Lewis Hamilton en Max Verstappen worden inmiddels vaak tot de grotere coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1 genoemd, al heeft Fernando Alonso wel een kanttekening bij die gedachten. De Spanjaard is namelijk van mening dat zijn twee collega's nooit een volledig team naar hun hand hebben gezet.

De laatste negen jaar in de Formule 1 staan min of meer volledig in het teken van Hamilton en Verstappen. Het tweetal, in 2021 zorgend voor één van de meest intense Formule 1-gevechten uit de geschiedenis, pakte negen van de laatste tien wereldtitels in de koningsklasse. De Nederlander lijkt ondertussen ook hard op weg naar titel nummer drie. Met een voorsprong van 145 punten op teamgenoot Sergio Pérez moet het raar lopen wil hij dit jaar niet voor de derde keer op rij de beste zijn.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton

Hamilton beleefde zijn successen natuurlijk voornamelijk vanaf 2014 tot en met 2020, waarmee hij inmiddels tot één van de beste coureurs aller tijden wordt gezien. De Spanjaard is het daar echter niet helemaal mee eens en bagatelliseert de prestaties van de zevenvoudig wereldkampioen. Het is Hamilton volgens Alonso namelijk nooit gelukt écht een team naar zijn hand te zetten. "Toen Hamilton naar Mercedes ging, heeft hij niks gebouwd om kampioen te worden. Het lag puur aan een regelverandering dat de grid overhoop ging en Mercedes een enorme boost kreeg", zegt hij tegenover Marca.

Verstappen

Hetzelfde geldt volgens de wereldkampioen van 2005 en 2006 in het geval van Verstappen, die in 2021 - voor de grote regelwijzigingen richting 2022 - zijn eerste wereldtitel pakte. "Ik denk dat hetzelfde voor Max het geval is. Toen hij bij Toro Rosso en Red Bull terechtkwam, bleef Hamilton alles winnen. Red Bull is geen winnend team dankzij Verstappen. Het heeft simpelweg te maken met de regelwijzigingen van 2021 dat hij nu alle races wint. Uiteindelijk moet je net op het juiste moment op de juiste plek zitten. Ik weet dus niet wat men bedoelt wanneer ze zeggen dat je 'een team om je heen moet bouwen.''"