Dinsdag 5 september 2023

Christian Horner, die met Red Bull Racing twee fases van succes heeft gekend in de Formule 1, geniet volop van wat het team samen met Max Verstappen in 2023 aan het presteren is. Toch moet hij fans van de Nederlander ook uit hun droom helpen: Red Bull gaat in 2023 nog wel een keer verslagen worden.

Ondanks dat Red Bull tot nu toe met overtuiging alle veertien races in 2023 op haar naam heeft geschreven en eigenlijk een zege nog niet in gevaar is gekomen, denkt Horner dat er in 2023 een race gaat komen dat het team wel verslagen wordt. “Op een dag zullen we verslagen worden. Dat is onvermijdbaar en gegarandeerd. Het is alleen de vraag wanneer”, zegt Horner tegenover Speedcafe. “We willen de ‘wanneer’ natuurlijk zo ver mogelijk uitstellen.”

Toch weet ook Horner dat het bijzonder is wat Red Bull in 2023 aan het doen is. “Het is best bijzonder om te beseffen dat we alle veertien Grands Prix dit seizoen hebben gewonnen, en dan ook nog eens 24 van de laatste 25. We hebben dit voor elkaar gekregen als team en het is indrukwekkend dat we dit momentum hebben weten vast te houden. We schrijven geschiedenis.”

Volgens Horner zijn de resultaten een beloning voor het harde werk van het team, dat hierdoor geschiedenis kan schrijven. "Alles wat we op dit moment doen, is geschiedenis schrijven. Het gebeurt niet vaak dat je de kans krijgt om dat te doen. Ik denk dat we als team door de opbouwjaren zijn gegaan om te komen waar we nu zijn en in '10 tot 2013 waren met Sebastian Vettel. We bereikten een vrij hoog niveau en daarna hadden we zeven moeilijke jaren waarin we nooit onze focus verloren op wat ons doel was. Dus om terug te keren naar een situatie waarin we weer winnen, is heel bijzonder voor het hele team. Dat harde werken werpt zijn vruchten af."