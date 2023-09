Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 12:40 - Laatste update: 13:10

De Federation Internationale de l'Automobile (FIA) heeft onderzoek gedaan naar de tien teams in de Formule 1 om te achterhalen of deze zich wel hebben gehouden aan de financiële reglementen in 2022. De autosportbond weet vandaag te melden dat dit onderzoek nu is afgerond. Het is tot de conclusie gekomen dat alle teams binnen het budgetplafond zijn gebleven vorig seizoen.

Het budgetplafond werd voor het seizoen van 2021 geïntroduceerd. De FIA wilde op deze manier ervoor zorgen dat de kosten niet uit de hand zouden lopen. Het hoopte ook dat de beste teams met het meeste geld niet een te grote voorsprong zouden krijgen op de midden- en achterveldteams. In 2021 mocht een team niet meer dan 145 miljoen dollar (135 miljoen euro) besteden. Dit gaat elk seizoen weer vijf miljoen dollar naar beneden. Dat betekent dat de limiet qua kosten vorig jaar 140 miljoen dollar was en dit jaar 135 miljoen dollar.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull en Aston Martin bestraft na 2021

In oktober 2022 werd onthuld dat Red Bull Racing een procedurefout had begaan en het budgetplafond van 2021 met 1.864.000 Britse pond (2,2 miljoen euro) had overschreden. De FIA deelde een geldboete uit van zeven miljoen dollar en het Oostenrijkse team moest voor een periode van twaalf maanden tien procent inleveren qua testtijd op aerodynamisch gebied. De straf werd door veel rivalen van Red Bull bekritiseerd, omdat ze vonden dat het een te milde straf was voor zo'n overschrijding. Ook Aston Martin ging over de limiet qua kosten en ging net als Red Bull op de bon. Het kreeg een boete van 450.000 dollar, maar hoefde geen windtunneltijd in te leveren.

OOK INTERESSANT: 'Dit is het nieuwe salaris van Hamilton na tekenen contractverlenging'

Geen straffen na 2022

De FIA heeft laten weten dat het onderzoek naar het seizoen van 2022 een intensief en grondig proces is geweest. Het begon met een gedetailleerde analyse van de door de teams ingediende documentatie. Daarnaast is er een uitgebreide controle geweest van alle niet-Formule 1-gerelateerde activiteiten. Teams kregen meermaals bezoekjes van de autosportbond in hun fabriek. Er vonden zorgvuldige controlewerkzaamheden plaats om de naleving van de financiële reglementen goed te kunnen beoordelen. De FIA Cost Cap Administration heeft benadrukt dat alle teams tijdens het hele proces te allen tijde met de juiste mentaliteit en samenwerking hebben gehandeld. Het heeft aan alle tien teams de zogeheten conformiteitscertificaten afgegeven. In andere woorden, geen enkel team heeft het budgetplafond vorig seizoen overgeschreden en dus zullen er geen straffen worden uitgedeeld.