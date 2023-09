Vincent Bruins

Maandag 4 september 2023 12:19 - Laatste update: 15:16

Mercedes maakte op de donderdag voor de Grand Prix van Italië bekend dat Lewis Hamilton zijn handtekening had gezet onder een contractverlenging bij de Zilverpijlen. De grote vraag is: hoeveel gaat de zevenvoudig wereldkampioen nu eigenlijk verdienen?

Hamilton komt al sinds het Formule 1-seizoen van 2013 uit voor Mercedes, nadat hij de eerste zes jaar van zijn carrière had doorgebracht bij McLaren. De Brit heeft zes rijderskampioenschappen en 82 Grand Prix-overwinningen binnengesleept bij de Duitse renstal. Hij had Nico Rosberg en Valtteri Bottas eerder als teamgenoten, voordat George Russell zich bij het team voegde. Russell heeft, net als Hamilton, vorige week een contractverlenging gekregen voor tot en met eind 2025.

Contract Verstappen

Het is geen geheim dat de beste coureurs uit de koningsklasse van de autosport een flink salaris krijgen. Regerend wereldkampioen Max Verstappen tekende in maart 2022 een megacontract bij Red Bull Racing dat doorloopt tot maar liefst eind 2028. Hij werd de best verdienende coureur op de grid met een jaarsalaris van maar liefst 50 miljoen euro. Vóór het ondertekenen van een contractverlenging moest Hamilton het doen met slechts 36 miljoen euro per jaar bij Mercedes. Echter, na maanden van onderhandelingen met teambaas Toto Wolff, heeft Hamilton eindelijk zijn handtekening gezet. Het nieuwe contract brengt ook een flink salaris met zich mee.

Loonsverhoging voor Hamilton

Naar verluidt heeft Hamilton een behoorlijke loonsverhoging gekregen van zijn werkgever. Zijn nieuwe jaarsalaris zou namelijk maar liefst 50 miljoen Britse pond zijn. Als we dat omrekenen naar euro's, komen we uit op 58,5 miljoen euro. Het lijkt er dus op dat Hamilton maar liefst 8,5 miljoen euro per jaar meer zal verdienen dan de kampioenschapsleider. De Brit heeft dan ook als grote doel om Verstappen te verslaan en een recordbrekende achtste wereldtitel te pakken met Mercedes. "Ik ben het team dankbaar dat ze mij zowel op als naast de baan hebben gesteund", vertelde hij na het zetten van zijn handtekening. "Ons verhaal is nog niet af. We zijn vastbesloten om samen meer te bereiken en we zullen niet stoppen totdat we dat gedaan hebben."