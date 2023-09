Verstappen verscherpt record met zege in Monza: "We hebben ervoor moeten werken vandaag"

Remy Ramjiawan

Zondag 3 september 2023 16:58 - Laatste update: 17:02

Max Verstappen is zondagmiddag de allereerste coureur geworden die tien races achter elkaar heeft weten te winnen, door de zege in Monza te pakken. De Nederlander moest geduldig blijven om Carlos Sainz in te halen, maar zag in ronde vijftien zijn kans, nadat de Spanjaard zich verremde.

Verstappen vertrok de race in Monza vanaf P2 en moest vijftien ronden wachten voordat hij de koppositie van Sainz kon overnemen. De Limburger had de snelheid, maar kon nog geen plekje vinden om zijn voormalig teamgenoot in te halen. In de vijftiende ronde verremde de Spanjaard zich echter in de eerste bocht en Verstappen kon daarna Sainz voorbij, bij het ingaan van Della Roggia.

Artikel gaat verder onder video

Tiende zege op rij

De tweevoudig kampioen is momenteel de enige Formule 1-coureur die tien races achter elkaar heeft weten te winnen. "Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk was. We hebben ervoor moeten werken vandaag. Dat maakte het wel een stuk leuker", zo opent hij in gesprek met Nico Rosberg. De snelheid was aanwezig in de RB19, maar een plekje om Sainz in te halen, was nog lastig te vinden. "We hadden een goede snelheid en waren ook goed op de banden. Zij [Ferrari] hadden dan weer een goede topsnelheid. Daardoor was het best lastig om dichterbij te komen en iets te proberen in de eerste bocht. Ik moest hem [Sainz] in een foutje duwen en gelukkig blokkeerde hij zijn remmen op een bepaald punt. Ik had bij het uitkomen van bocht twee meer tractie en vanaf dat moment konden we onze eigen race rijden."

Geduldig blijven

Hoewel Verstappen al eerder een inhaalactie wilde inzetten, moest hij van engineer Gianpiero Lambiase vooral even afwachten. "Ik probeerde gewoon erg geduldig te blijven. Het was een lange race en ik kon zien dat ze met hun achterbanden aan het worstelen waren. Dus ik moest gewoon mijn moment kiezen." Aan het einde van de race was er toch een klein probleem in de bolide van de regerend kampioen, maar dat heeft de overwinning niet in gevaar gebracht. "Alles voelde goed, we moesten alleen op het einde een klein probleem beheersen. We hadden gelukkig al een gat achter ons, dus ik kon gemakkelijk het tempo laten varen."