Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 14:19 - Laatste update: 14:26

Max Verstappen heeft maar liefst twaalf overwinningen, waarvan een recordbrekende tien op een rij, en twee tweede plaatsen behaald in veertien Grands Prix tot nu toe. En dat ziet ook Sergio Pérez, zijn teamgenoot bij Red Bull Racing. De Mexicaan legt uit nog nooit een coureur zoals Verstappen te hebben gezien.

Verstappen is momenteel bezig aan één van de meest dominante seizoenen ooit in de Formule 1. Tot en met de Grand Prix van Miami leek Pérez in staat te zijn de Nederlander uit te kunnen dagen, maar sindsdien heeft Verstappen elke race gewonnen. Terwijl de RB19-bolide van de energiedrankfabrikant verbeteringen onderging door middel van upgradepakketten, kreeg Pérez het moeilijk. Hij kwam van Monaco tot en met Groot-Brittannië vijf keer achter elkaar geen enkele keer in Q3 van de kwalificaties terecht. De aanpassingen aan zijn auto paste niet helemaal bij zijn rijstijl. Nu heeft Pérez wel weer het zelfvertrouwen terug en wist drie podiums binnen te slepen in de afgelopen vier wedstrijden.

Niet makkelijk als teamgenoot

"Ik denk dat Verstappen momenteel op zo'n ongelooflijk sterk niveau rijdt," vertelde Pérez tegenover DAZN. "Hij is echt op dreef met de auto en ik niet. Elk weekend is het voor mij een uitdaging om aan hem te tippen, maar ik ben ongetwijfeld wel echt dichtbij gekomen. En ik hoop dat we de komende races op zijn niveau zitten. Er zijn wel lastige momenten, omdat het niet makkelijk is om in deze omgeving onder deze druk te staan. Max Verstappens teamgenoot zijn is niet makkelijk, maar het is belangrijk om jezelf eraan te herinneren om hier ook van te genieten, van deze momenten... En dat doe ik nu nog steeds."

Complete coureur

"De meest complete coureur op de grid is zonder twijfel Max Verstappen," complimenteerde Pérez zijn teamgenoot verder. "Hij rijdt op een niveau dat ik nooit eerder in F1 heb gezien. Hij maakt geen fouten en hij zit ook eigenlijk te allen tijde op de limiet. Het verschil tussen hem en mij is dat Verstappen ertoe in staat is om dat niveau constant vast te houden. Naarmate de auto meer upgrades kreeg, heeft dat mij juist wat gekost." De 33-jarige uit Guadalajara legde uit dat hij moest nadenken tijdens het racen, omdat de verbeteringen aan de RB19 niet bij zijn rijstijl paste. "Wanneer je moet nadenken over hoe je een bocht neemt met 300 kilometer per uur, dan is dat niet makkelijk. Dus ik heb de afgelopen races daar heel hard aan gewerkt."