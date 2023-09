Vincent Bruins

Dinsdag 5 september 2023 10:19 - Laatste update: 10:23

Sergio Pérez komt momenteel uit voor Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. Zijn contract loopt af na het seizoen van 2024 en of deze verlengd wordt, blijft nog de vraag. Pérez vertelt dat hij alleen bij de energiedrankfabrikant wil blijven, als hij daadwerkelijk wat kan bijdragen.

Na teleurstellende prestaties van Pierre Gasly en Alexander Albon mocht Pérez een poging wagen in het tweede stoeltje van Red Bull. De Mexicaan voegde zich bij het team voor 2021 en won vervolgens al in zijn zesde Grand Prix. Hij werd vierde in de eindstand. In 2022 zegevierde hij op de straten van Monaco en Singapore, maar kwam net vier puntjes tekort op Charles Leclerc om tweede te worden in het kampioenschap. Dit seizoen staat Pérez wel op P2 in de tussenstand na overwinningen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Van Monaco tot en met Groot-Brittannië maakte hij echter een periode mee waarin hij geen enkele keer Q3 behaalde en dus werd er gespeculeerd over of hij vroegtijdig zijn zitje moest opgeven.

Artikel gaat verder onder video

Alternatieven

Teambaas Christian Horner liet vorige maand weten dat Pérez gewoon voor Red Bull zal uitkomen in 2024. Maar wil de 33-jarige uit Guadalajara ook na volgend seizoen nog blijven bij het Oostenrijkse team? "Elk jaar leer je weer nieuwe dingen en dat is wat ik zo leuk vind aan deze sport," begon Pérez tegenover DAZN. "Je bent constant aan het leren. Ik denk ook dat leren van je fouten het allerbelangrijkste is. Ik denk dat het nu, met het seizoen dat we tot nu toe achter de rug hebben, belangrijk is voor de komende races om in een omgeving te zitten waarin ik het gevoel heb dat ik kan bijdragen. En als dat niet deze plek is in 2024, dan moeten we op zoek naar alternatieven."

OOK INTERESSANT: Rosberg ziet toekomst Norris niet bij McLaren liggen: "Zou volgend jaar al kunnen"

Goed einde van het seizoen

Pérez vervolgde: "Maar momenteel ligt mijn prioriteit hier, om races te winnen, om kampioenschappen te blijven winnen met Red Bull. Ik heb een contract voor tot en met eind volgend jaar en dus zullen we ergens aankomend seizoen samen zitten en in gesprek gaan." De teamgenoot van Verstappen kijkt uit naar de tweede helft van 2023: "Ik denk dat de slechte tijden achter ons liggen en ik voel me nu weer veel comfortabeler in de auto. En ik denk dat we een goed einde van het seizoen tegemoet gaan." De volgende Grand Prix die op de planning staat, is die van Singapore over twee weken. Vorig jaar versloeg hij daar de Ferrari van Charles Leclerc op jacht naar de overwinning.