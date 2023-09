Lars Leeftink

Nico Rosberg, oud F1-kampioen en voormalig coureur van onder meer Mercedes, heeft afgelopen weekend laten doorschemeren dat Lando Norris McLaren mogelijk eerder dan verwacht zal verlaten. De Duitser stelt gehoord te hebben dat er 'een overstap aankomt'.

De voormalige Mercedes-coureur, nu analist, besprak de toekomst van Norris met collega David Croft tijdens de derde vrije training van de de Grand Prix van Italië. Norris heeft de aandacht van veel teams sinds hij in 2019 zijn debuut maakte in de koningsklasse, maar dit jaar kwamen zijn talenten echt tot uiting toen McLaren hun auto verbeterde en aan zijn capaciteiten begon te voldoen. Norris heeft P2 behaald tijdens de Britse en Hongaarse Grands Prix en veel teams op de grid zullen zeker kennis hebben genomen van zijn vorm dit jaar, maar ook voorgaande jaren in een mindere auto. De vraag is of het realistisch is te denken dat McLaren de Brit voor het einde van 2025 zal laten gaan.

Toekomst Norris

Norris staat momenteel op de achtste plaats in het kampioenschap van de coureurs, met acht podiumplekken in zijn F1-carrière op zijn naam. Norris heeft een contract tot 2025 bij McLaren en teambaas Zak Brown heeft al duidelijk gemaakt dat hij geen exit-clausule in het contract heeft staan, waardoor de hoop van andere teams om hem weg te halen bij McLaren teniet werd gedaan tenzij er veel geld neer wordt gelegd door het team in kwestie.

Rosberg over Norris

Ondanks het huidige contract van Norris bij McLaren, draait de geruchtenmolen overuren, ditmaal aangewakkerd door Rosberg. De Duitser leek namelijk afgelopen weekend geloofwaardigheid te hechten aan vermoedens van een overstap tijdens zijn gesprek met Croft bij Sky Sports F1. “Waar gaat hij [Lando] heen dan Crofty? Volgend jaar hoor ik al dat er een overstap aankomt.” Hoewel Croft geen antwoord kon geven, lijdt het geen twijfel dat Norris een zeer waardevolle aanwinst blijft bij een team dat hem al jaren geen garantie op zeges kan geven.