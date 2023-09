Lars Leeftink

Maandag 4 september 2023 14:53

Volgens Christian Horner kon iedereen afgelopen zondag zien dat Max Verstappen tijdens de beginfase van de Formule 1 Grand Prix van Italië met geduld uiteindelijk Carlos Sainz in kon halen voor de leiding in de race. Het was de sleutel voor de tiende zege op rij voor de Nederlander, een record in de koningsklasse.

Verstappen moest zaterdag na een 'wat mindere' kwalificatie vanaf P2 beginnen, vooral omdat Ferrari erg snel bleek te zijn op het circuit in Monza. Sainz mocht zondag vanaf P1 beginnen en hield Verstappen vijftien rondjes lang achter zich. Toen Verstappen er eenmaal langs was, was de spanning wat betreft de zege ook voorbij. Volgens Horner wist Verstappen precies op welk moment hij moest wachten voordat hij de aanval koos.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internationale media over record Verstappen in Monza: "Symbool voor auto Red Bull"

Horner over Verstappen

In gesprek met Sky Sports zegt Horner, al jaren met succes teambaas van Red Bull, dat Verstappen tijdens de beginfase van de race precies wist hoe hij toe moest slaan. “Het hele seizoen leggen we al meer de nadruk op de race op zondag. We wisten dat de temperatuur vandaag heet zou zijn. Max merkte op dat Carlos [Sainz] al veel aan het glijden was op zijn achterbanden. Max wist dat als hij zijn eigen banden koel zou houden, dat Ferrari dan kwetsbaar was.”

Ferrari in Monza

Horner zag wel dat Ferrari in Italië erg sterk was, ook tijdens de race. Verstappen liet al weten ook te denken dat de Italiaanse renstal in Singapore een concurrent gaat zijn. Horner kan zich op basis van afgelopen weekend daar wel bij aansluiten. "Ze reden met een kleinere vleugel. Ze hebben ook nieuwe motoren in de auto’s gezet. Misschien reden ze harder omdat het de race in Monza was, maar ze waren erg snel op de rechte stukken. Zelfs met DRS was het moeilijk om ze te passeren." Ferrari veroverde afgelopen zondag uiteindelijk P3 en P4 voor eigen publiek en zal volgende week in Singapore hier een vervolg aan willen geven.