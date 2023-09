Lars Leeftink

De internationale media zagen afgelopen weekend tijdens de Formule 1 Grand Prix van Italië dat Max Verstappen wederom ongenaakbaar was. De Nederlander won zijn tiende race op rij, een record in de koningsklasse. Het ging dan ook veel over dat record, maar ook over het duel achter Verstappen en de 'moeizame' start die de Nederlander volgens de media meemaakte op het circuit in Monza.

Verstappen begon afgelopen zondag vanaf P2 aan de race, achter Carlos Sainz en voor Charles Leclerc. De Nederlander had het aan het begin lastig om langs Sainz te komen, maar bleef geduldig en zou uiteindelijk nog voor de eerste pitstopfase langs de Spanjaard gaan. Daarna kwam de zege niet meer in gevaar. Sergio Pérez werd tweede, terwijl Sainz net teamgenoot Charles Leclerc achter zich kon houden voor P3. De internationale media hadden het volgende over de race te melden.

La Gazzetta dello Sport

Te beginnen met het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, dat Ferrari in eigen land afgetroefd zag worden door Verstappen en Red Bull. "Monza, F1 en het Ferrari-publiek aan de voeten van Max Verstappen, de eerste man in de geschiedenis van de F1 die tien races op rij won. De tempel van de snelheid was de ideale plek om het record te veroveren dat symbool staat voor de overweldigende Red Bull, de snelste auto van dit tijdperk. Het team uit Milton Keynes behaalde overwinning nummer veertien na veertien races in het seizoen 2023. De mogelijkheid dat de twee auto's ze allemaal winnen [races van 2023] wordt steeds concreter. Na deze race zijn er nog acht races te gaan en het zou weer een sensationeel record zijn. En wie weet of het herhaald kan worden."

The Guardian

The Guardian kan het amper meer een verrassing noemen dat Verstappen de race in Monza won. "De overwinning leek altijd al in handen van Verstappen te zijn, tijdens een reeks die hij begon met de overwinning tijdens de Grand Prix van Miami in mei. Met zijn tiende overwinning op rij heeft hij Sebastian Vettels record van negen op een rij uit 2013 weten te verbeteren. Vettel stuurde Verstappen vorige week een sms om hem aan te moedigen om voor het record te gaan. De Duitser las het teken aan de wand, net als bijna elke andere waarnemer. Dit is niet om de prestatie van Verstappen naar beneden te halen. Zijn auto is zonder twijfel enorm dominant, maar de 25-jarige Nederlander moest ook zijn beloften waarmaken. Hij kwam terug van de negende plaats om te winnen in Miami, versloeg Pérez die vanaf pole was gestart en gaf daarmee een verpletterende klap aan alle ambities die zijn teamgenoot had op de titel. Op dezelfde manier ging hij van de zesde plaats naar de overwinning in Spa. Hij heeft het tien keer met absolute precisie moeten doen en heeft dat bijna foutloos gedaan."

Bild

Het Duitse Bild zag Verstappen ook winnen in Monza, maar was toch verrast over het begin van de race van de Nederlander. "De Formule 1-wereldkampioen vierde feest, de tifosi treurden. 70.000 toeschouwers, voornamelijk Ferrari-fans die de hogesnelheidstempel bij Milaan veranderden in een zee van rode vlaggen, hadden graag de eerste Scuderia-overwinning sinds 2019 gevierd op hun thuiscircuit. Verrassend genoeg begon de Red Bull-ster slechts als tweede achter Ferrari-coureur Carlos Sainz en voor zijn teamgenoot Charles Leclerc. Nog verrassender: de Nederlander was niet in staat om zoals verwacht na een paar minuten de leiding te nemen en zoals gebruikelijk dit seizoen een ontspannen start-finish overwinning te pakken. Sainz verdedigde sterk, Verstappen wanhoopte: tot ronde 15."

Sky Sports F1

Sky Sports F1 is lovend over Verstappen en zijn record, maar genoot meer van wat er achter Verstappen gebeurde. "Achter Verstappen zagen we het grootste gevecht van het seizoen tot nu toe, toen Sainz probeerde Leclerc en Pérez van zich af te houden. Een ietwat trage pitstop voor Sainz betekende dat hij zijn Ferrari-teamgenoot maar net voor was toen Leclerc uit de pits kwam, met Pérez achter het tweetal. Het trio reed tien rondjes lang in een DRS-trein voordat Pérez Leclerc inhaalde in ronde 32, ondanks een bijna-botsing in de ronde ervoor."