Vincent Bruins

Maandag 4 september 2023 11:16 - Laatste update: 11:18

Lewis Hamilton wist twee posities goed te maken op jacht naar de zesde stek in de Grand Prix van Italië afgelopen zondag. Het was echter niet een vlekkeloze wedstrijd voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hij kreeg namelijk een tijdstraf aan zijn broek vanwege het veroorzaken van een crash. Toto Wolff prijsde het feit dat Hamilton de fout heeft erkend.

Hamilton kwalificeerde zich als achtste op Autodromo Nazionale Monza. Bij de start verloor hij een plekje aan Lando Norris. De Mercedes-coureur was een van de weinigen die op de harde band begon. Daardoor kon hij wel later zijn pitstop maken om zo in de slotfase op de wat snellere medium compound te kunnen rijden. Hamilton wist Norris, de andere McLaren van Oscar Piastri en ook de Williams van Alexander Albon voorbij te gaan, omdat hij iets meer tractie had en dus goed uit de bochten kwam. In zijn inhaalpoging op Piastri raakte hij de Australiër echter. Piastri moest noodgedwongen een extra stop maken voor een nieuwe voorvleugel en kwam buiten de punten terecht. Hamiltons voorsprong op Albon was groot genoeg om P6 te behouden, ondanks een tijdstraf van vijf seconden.

Artikel gaat verder onder video

Dode hoek

"Dat was mijn schuld," vertelde Hamilton over de crash met Piastri tegenover onder andere GPFans. "Eerlijk gezegd, hij zat in mijn dode hoek, ik zag hem niet. Ik realiseerde me niet dat ik niet genoeg ruimte had gelaten. Dus toen ik uit de auto was gestapt, heb ik hem mijn excuses aangeboden en nu laten we het achter ons." De Brit heeft twee extra strafpunten gekregen op zijn superlicentie, nadat hij door de wedstrijdleiding als verantwoordelijke werd gezien voor het incident.

The incident that landed Lewis Hamilton with a five-second penalty 💥



Hamilton later apologised to Piastri for the clash#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/AGyIGnSkTQ — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

OOK INTERESSANT: Wolff vindt record van Verstappen niet interessant: "Dat is iets voor Wikipedia"

Vrijwel iedereen klaagt en zeurt

Wolff gaf tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, ook toe dat het "een fout van Lewis" was: "En dan staat er een tijdstraf van vijf seconden op het menu. Dit soort dingen gebeuren nou eenmaal, het is hard racen. Je moet hier zien in te halen en we hebben zulke acties wel vaker gezien. Het is te rechtvaardigen," aldus de teambaas van Mercedes. Hij reageerde vervolgens op de verontschuldigen van Hamilton: "Hij gaat erg sportief met dit soort dingen om. Hij is de enige die ik zie die toegeeft en zegt: 'Ik zat fout'. We hebben net even gepraat [en hij zei]: 'Ik zag hem niet aan de rechterkant en het is mijn schuld'. Dat soort sportiviteit is wat je bij hem moet bewonderen. Vrijwel iedereen klaagt altijd en zeurt om proberen onder een straf uit te komen."