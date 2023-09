Lars Leeftink

Dinsdag 5 september 2023 08:04

Lewis Hamilton heeft ook na het raceweekend in Monza, waar afgelopen zondag de Formule 1 Grand Prix van Italië werd verreden, geklaagd over het vermaak in de sport. Dit keer moet het circuit in Monza het ontgelden, waar Max Verstappen afgelopen weekend zijn tiende zege op rij boekte. Volgens de Brit moeten er aanpassingen worden gedaan.

Hamilton begon als achtste aan de race in Monza afgelopen zondag en kon zich tijdens de race een weg banen door het veld. Onderweg kwam hij onder meer Fernando Alonso, Lando Norris, Alex Albon en Oscar Piastri tegen. Hamilton kreeg tijdens deze inhaalrace een penalty van vijf seconden vanwege het veroorzaken van schade bij Piastri, die bij de inhaalactie van de Brit zijn voorvleugel beschadigde en naar binnen moest komen. Het had geen effect op de uitslag, want Hamilton werd gewoon zesde en had een gat van meer dan vijf seconden richting de rest van het veld. Toch zegt Hamilton dat hij zich tijdens de race niet heeft vermaakt.

Hamilton over GP Italië

In gesprek met F1TV legt Hamilton uit dat hij zijn race niet echt boeiend vond en zich zelfs verveelde. "Het was behoorlijk saai. Ik volgde gewoon de auto's voor me. De banden raakten oververhit, en ik had balansproblemen. Aan het einde van de race ging het wat beter, toen ik het tegenovergesteld qua banden had en ik ze moest inhalen en wat kon racen met die gasten."

Aanpassingen

Hamilton is van mening dat het circuit in Monza, niet het eerste circuit waar Hamilton dit jaar heeft aangegeven veranderingen te willen zien, aanpassingen nodig heeft om echt interessant te worden en inhaalacties te stimuleren. "We moeten wel dingen aanpassen voor dit circuit. Het is een geweldig circuit, en we hebben hier het beste publiek, maar iedereen zat op een éénstopper en we hadden DRS-treintjes. We moeten dingen aanpassen in de toekomst om ervoor te zorgen dat hier beter geracet kan worden."