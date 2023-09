Lars Leeftink

Maandag 4 september 2023 19:29 - Laatste update: 19:44

Sergio Pérez is boos op zichzelf en gaf na de Formule 1 Grand Prix van Italië toe dat hij zijn race een stuk moeilijker maakte dan had gehoeven door een teamorder van Red Bull Racing te negeren.

De Mexicaan kreeg te horen dat hij de pitstraat in moest voordat één van de koplopers binnen was geweest om te proberen de Mercedes van George Russell te undercutten tijdens de Grand Prix van Italië. Hij koos ervoor om buiten te blijven en te proberen de Brit op de baan te passeren, maar het betekende dat hij de kans op een undercut verloor en het op de moeilijke manier moest doen. Na de race wist Pérez dat hij zelf een fout had gemaakt door het plan van Red Bull niet te volgen, hoewel hij toch tweede werd achter Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko zag Verstappen onnodig risico nemen tijdens slotfase in Monza

Pérez geeft fout toe

"Ja, het was vanaf het begin erg moeilijk", zei Pérez na de race tegen FOX Sports MX. "Russell was erg moeilijk te passeren. Toen stuurde het team me naar de pits en ik besloot buiten te blijven, om te proberen de undercut van Russell te ontwijken. Als ik naar het team had geluisterd, zou alles misschien gemakkelijker zijn geweest. Vanaf dat moment was het gewoon geduld hebben met Charles en Carlos en op het podium eindigen."

Pérez bij Red Bull

Het is nog niet het seizoen van Pérez, die na de eerste vier races de vorm van Verstappen niet bij kon houden. De Nederlander is inmiddels bijna 150 punten uitgelopen, maar de Mexicaan staat nog wel stevig op P2 in het kampioenschap voor Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Het lijkt ook in 2023 weer het hoogst haalbare te zijn voor Pérez, die nog tot eind 2024 contract heeft bij het beste team van 2023.