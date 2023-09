Lars Leeftink

Helmut Marko is blij dat hij Max Verstappen samen met Red Bull Racing heeft afgeremd tijdens de slotfase van de Formule 1 Grand Prix van Italië. Daar waar Verstappen met twaalf seconden voorsprong wilde versnellen voor de snelste ronde, zag Red Bull daar het gevaar snel van in.

Verstappen moest zondag vanaf P2 beginnen aan de Grand Prix van Italië, een positie die hij niet gewend is. De Nederlander deed er vervolgens vijftien rondjes over om Carlos Sainz in te halen voor P1, waarna hij op een gegeven moment zelfs uit zou lopen naar een voorsprong van meer dan twaalf seconden. De Nederlander won en schreef daarmee zijn twaalfde zege van het seizoen bij. Het was de tiende zege op rij, waardoor de Nederlander een record vestigde.

Marko over Verstappen

Tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com geeft Marko toe dat hij zich tijdens de race even zorgen maakte. Het team wilde namelijk dat Verstappen langzamer ging rijden om de banden af te koelen. Dit was op het moment dat Verstappen een voorsprong had van meer dan twaalf seconden. "Het was aan de andere kant ook wel goed dat we hem langzamer lieten rijden. Max was namelijk vastberaden juist te versnellen en de snelste ronde te rijden en dat konden we op dat moment niet gebruiken.” Het gevaar van het te warm worden van de banden had zowel de race als de veiligheid van Verstappen in gevaar kunnen brengen vanwege de hitte in Monza, waardoor Red Bull besloot te vragen of de Nederlander rustiger aan kon doen.

Verstappen 2023

Verstappen gaat in 2023 zijn derde titel op rij veroveren en heeft kans om naast het record van afgelopen weekend nog twee andere records op zijn naam te schrijven. De Nederlander kan het aantal zeges, podiumplekken en punten, allemaal records die al op zijn naam staan, gaan aanscherpen. Te beginnen volgende week in Singapore, als de Formule 1 zich voor de slotfase van het seizoen verplaatst naar Azië en Noord- en Zuid-Amerika.