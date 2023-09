Lars Leeftink

Christian Horner is niet al te optimistisch over een snelle terugkeer van Daniel Ricciardo. De Australiër, die herstellende is van een gebroken middenhandsbeentje, lijkt de komende twee races nog niet terug te gaan keren in de AT04.

Ricciardo mocht het twee raceweekend voor de zomerstop gaan laten zien bij AlphaTauri als vervanger van Nyck de Vries en deed het meteen aardig. Tijdens het raceweekend in Nederland, het eerste raceweekend na de zomerstop, liep Ricciardo echter een gebroken hand op na een crash tijdens de tweede vrije training. Het herstel hiervan lijkt nog wel even te gaan duren.

Horner over Ricciardo

In gesprek met The Race geeft Horner, teambaas van Red Bull Racing, een update over de situatie van Ricciardo. De Brit is niet hoopvol wat betreft de komende paar races. Welke races gaat de Australiër nog moeten missen? "Zeker Singapore. Ik denk niet dat er een kans is dat hij daar klaar voor is. En ik denk dat het optimistisch zal zijn [om te denken dat hij klaar is] voor Japan. Ik denk wel dat zijn herstel goed gaat. Hij heeft mobiliteit van de hand, hij is nu aan het revalideren. We hebben gezien met motorrijders die hun comebacks overhaasten dat je soms meer en meer schade aanricht. Dus we willen er zeker van zijn dat hij volledig fit is voordat hij weer in de auto stapt."

Lawson

In afwezigheid van Ricciardo heeft Liam Lawson zich tot nu toe goed kunnen laten zien. In Nederland deed de Nieuw-Zeelander het zonder voorbereiding erg goed, terwijl hij dit weekend ondanks een mindere strategie nog een aardig resultaat uit het vuur kon slepen. Horner is ook tevreden over Lawson tot nu toe. "Hij deed het goed vandaag. Ik heb zijn race niet zo goed gevolgd, ze gingen voor een twee-stop, wat onconventioneel was voor de strategie van vandaag. Dus ik zal de analyse na de race moeten bekijken. Maar ik denk dat hij zich heel goed heeft verweerd."