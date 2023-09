Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Italië

Lars Leeftink

Zondag 3 september 2023 19:23

De veertiende Formule 1 Grand Prix van het seizoen, in Italië, leverde een paar veranderingen op in de stand bij de constructeurs. Vier teams zouden geen punten scoren, terwijl twee teams zeer tevreden terug zullen blikken op het weekend in Monza

Voorafgaand aan de race in Italië was het Red Bull dat domineerde. Met meer dan 250 punten voorsprong op de rest van het veld was het voor deze race al wel duidelijk dat niemand momenteel in de buurt komt van de RB19. In Nederland was het op vrijdag en zaterdag niet anders, maar zoals altijd was er hoop tijdens de race op zondag dankzij de lay-out van het circuit in Monza. Mercedes, Aston Martin en Ferrari zijn de teams die om P2 strijden achter de regerend wereldkampioen, maar daar is ook een concurrent bijgekomen: McLaren.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Italië

Red Bull scoorde in Italië met afstand de meeste punten, want het teams kon in totaal 43 punten bijschrijven. Het was ook een goed weekend voor Ferrari, dat flink wat punten in is gelopen op Mercedes en zelfs over Aston Martin heen is gegaan in het kampioenschap. Voor Alpine was het een slecht weekend, terwijl Haas, AlphaTauri en Alfa Romeo ook geen punten konden bijschrijven in Monza.

Stand constructeurs