Remy Ramjiawan

Zaterdag 2 september 2023 10:18

Hoewel een slipstream in Monza een aanzienlijk voordeel kan opleveren, geeft Helmut Marko aan dat Red Bull Racing daar niet op zal gaan gokken tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië.

Het Formule 1-spektakel is dit weekend terug te vinden op de 'Temple of Speed' in Italië. Op het korte, maar enorm snelle circuit in Monza zullen de coureurs zaterdagmiddag tijdens de kwalificatie de startvolgorde gaan bepalen. Daarin is een slipstream op de lange rechte stukken een groot voordeel, toch onthult de adviseur van Red Bull Racing bij Motorsport-Magazin dat Red Bull Racing haar vingers daar niet aan gaat branden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff over contractverlenging Hamilton: "Ik wil niet buiten flirten als ik een goede relatie heb"

Slipstream

Al tijdens de vrije trainingen was te zien dat het verkeer weleens een grote rol kan gaan spelen in Monza. Het zoeken naar de juiste slipstream zou volgens Marko het risico niet waard zijn. "Een optimale slipstream levert twee tot drie tienden van een seconde op, maar de kans dat je die kan gebruiken is misschien 20 of 30 procent en de kans dat je die mist is 70 tot 80 procent", zo legt Marko de moeilijkheidsgraad ervan uit.

Risico niet waard

In Monza is al vaker gebleken dat een goed plekje zoeken tijdens de kwalificatie een kunst is, zo bleek ook al eerder in het weekend bij de Formule 2. "We hebben in de Formule 2 gezien wat ze daar deden. Driekwart van het veld kwam niet eens op tijd over de finish door alle tactieken. Het is het risico niet waard in verhouding tot de gewonnen tijd. Alles moet in elkaar passen, prima als dat gebeurt, maar wij gaan daar niet op gokken", aldus Marko.