Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 januari 2023 18:26

Het Esports-team van Williams kwam de afgelopen week onder vuur te liggen, nadat Alxander Spetz de baan tijdens de kwalificatie voor de virtuele 24 uur van Daytona had afgesneden, maar zijn pole position mocht behouden. Het team kreeg veel kritiek op social media en komt na eigen onderzoek met een verklaring.

De ambassadeur van Williams, Jenson Button, had Spetz na de kwalificatie verdedigd en stelde dat zijn coureur simpelweg de grenzen van het spel aan het verleggen was. Wel was hij van mening dat het rondje had moeten worden geschrapt, maar een volledige diskwalificatie was in zijn ogen een te fikse straf. Williams speelde een dubieuze rol in het geheel, want het team onthield zich van enig commentaar op het incident en schakelde tijdens de livestream snel over naar de gezichtscamera van de coureur, zodat het afsnijden van de baan niet te zien was. Zonder in te gaan op het incident, sprak de renstal wel haar afkeur uit tegen de reacties op social media, die voor het in Grove gevestigde team niet mals waren.

Artikel gaat verder onder video

Excuses

De renstal kwam vrijdag met een verklaring en biedt haar excuses aan voor het incident: "Na ons onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de iRacing Daytona 24 zijn we tot de conclusie gekomen dat de acties van sommige leden van het Williams Esports-team in strijd waren met onze norm voor aanvaardbaar teamgedrag. We bieden hiervoor onze oprechte excuses aan, zowel aan onze mede-deelnemers als aan de brede Esports gemeenschap."

OOK INTERESSANT: Williams zorgt met onsportief gedrag voor controverses tijdens virtuele 24 uur van Daytona

Afstand nemen van opmerking Button

Niet alleen biedt het team haar excuses aan voor de gebeurtenissen tijdens de virtuele 24 uur van Daytona, ook lijkt Williams zich te willen distantiëren van de uitspraken van Button. "Daarnaast willen we uitleggen dat de social media-post van één van onze teamleden niet geautoriseerd was en niet de waarden van Williams Esport weerspiegelt. Deze meningen weerspiegelen niet het standpunt van het team en zijn inmiddels verwijderd", zo luidt de verklaring.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)