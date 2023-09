Bortoleto wordt op bizarre wijze Formule 3-kampioen

Remy Ramjiawan

Vrijdag 1 september 2023 15:57 - Laatste update: 15:58

Gabriel Bortoleto heeft zichzelf tot Formule 3-kampioen weten te kronen na de kwalificatie op Monza. De sessie werd afgevlagd met een rode vlag en daardoor konden andere titelkandidaten niet meer opgaan voor de bonuspunten voor de pole position, waardoor Bortoleto niet meer in te halen is.

Het Formule 3-kampioenschap is ook aanwezig in Monza. Daar gaat de opstapklasse beginnen aan de laatste ronde van het kampioenschap. Bortoleto ging de laatste ronde in met een voorsprong van 38 punten op titelrivaal Paul Aron en 39 punten voorsprong op Josep Maria Marti. Er zijn, los van de bonuspunten, in totaal 37 punten voor de sprintrace en de hoofdrace te verdienen en dus waren de bonuspunten voor de kwalificatie cruciaal om de titelstrijd levend te houden.

Kampioen in de pitlane

De kwalificatie voor de race in Monza stond vrijdagmiddag op het programma. Daarin had Trident-coureur Oliver Goethe de voorlopig pole position in handen en dus ook de bonuspunten. Goethe had al een 1:38.909 op het bord staan en schoot met zo'n tien minuten te gaan van de baan. De rode vlag werd gezwaaid en er werd uiteindelijk besloten dat de sessie niet meer werd hervat. Daardoor is Bortoleto de Formule 3-kampioen van 2023 geworden.