Vincent Bruins

Woensdag 30 augustus 2023 20:51

Het Grand Prix-weekend in Italië wordt donderdag afgetrapt met de persconferentie. Max Verstappen zit bij de eerste groep die om 14:30 uur het verplichte praatje met de pers doet, maar dat zal niet tijdens de persconferentie zijn. De kampioenschapsleider voegt zich namelijk bij vier andere coureurs op dat tijdstek in de zogeheten TV-pen.

De tien coureurs die wel voor de persconferentie zijn uitgenodigd, zijn verdeeld in twee groepen van vijf. Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg die net een contractverlenging heeft getekend bij Haas, Charles Leclerc, Lando Norris en Sergio Pérez die vanwege een tijdstraf net het podium misliep op Zandvoort, zullen de persconferentie om 14:30 aftrappen. De tweede groep begint om 15:05 en bestaat uit Alexander Albon, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Oscar Piastri en Yuki Tsunoda.

Artikel gaat verder onder video

TV-pen

Omdat er tijdens de persconferentie slechts plaats is voor tien coureurs, verschijnen de andere tien rijders dus in het 'vierkantje', ook wel de TV-pen genoemd. Om 14:30 uur is het de beurt aan Fernando Alonso, Liam Lawson, George Russell, Lance Stroll en uiteraard Verstappen. De tweede groep van 15:05 bestaat uit Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Logan Sargeant en Zhou Guanyu. Het is de zevende keer dit seizoen dat Verstappen niet bij de persconferentie is. Hij stond ingedeeld bij de TV-pen in Azerbeidzjan, Monaco, Canada, Groot-Brittannië en België, en miste de donderdag in Saoedi-Arabië, omdat hij zich niet lekker voelde.

OOK INTERESSANT: Pérez eerlijk: "Denkt dat je een titelkandidaat bent nadat je twee races hebt gewonnen"

Persconferenties

14:30 uur Valtteri Bottas Alfa Romeo Nico Hülkenberg Haas Charles Leclerc Ferrari Lando Norris McLaren Sergio Pérez Red Bull

15:05 uur Alexander Albon Williams Lewis Hamilton Mercedes Esteban Ocon Alpine Oscar Piastri McLaren Yuki Tsunoda AlphaTauri

TV Pen

14:30 uur Fernando Alonso Aston Martin Liam Lawson AlphaTauri George Russell Mercedes Lance Stroll Aston Martin Max Verstappen Red Bull