Woensdag 30 augustus 2023 12:41 - Laatste update: 12:45

Sergio Pérez heeft zich uitgesproken over de druk waaronder hij stond aan het begin van het F1-seizoen 2023, toen hij naar voren werd geschoven als de enige potentiële concurrent van een dominante Max Verstappen.

De Red Bull-coureur en zijn teamgenoot hebben dit jaar tot nu toe een voorsprong op de concurrentie gehad. Elke race in 2023 is door Red Bull tot nu toe gewonnen. Pérez is er echter niet in geslaagd dezelfde consistentie te behouden als de Nederlander en is meerdere keren weggezakt naar het middenveld nadat hij al vroeg in het seizoen twee races had gewonnen. Pérez heeft volgehouden dat dit deels te maken heeft met de auto, die niet altijd helemaal zou passen bij zijn rijstijl, en zei ook dat zijn zelfvertrouwen een deuk kreeg na een aantal moeilijke weekenden.

Pérez over RB19

In een interview met voormalig Aston Martin-strateeg Bernie Collins bij Sky Sports F1, legde Pérez uit dat er problemen zijn ontstaan toen hij zich niet 'volledig zelfverzekerd' voelde in de RB19. Ook vertelde hij dat de start van dit seizoen qua druk 'anders' voelde, omdat het voor hem zo goed begon. Pérez versloeg Verstappen en pakte twee overwinningen, in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Maar sinds de race in Bakoe in april is het de Mexicaanse coureur niet gelukt om de Nederlander te verslaan.

Pérez over druk

Op de vraag van Collins, een voormalig Racing Point-collega, of de Mexicaan druk voelde aan het begin van het seizoen, zei Pérez: “Het was deze keer [2023] duidelijk anders. We zijn het jaar zo sterk begonnen, dus je denkt dat je een kampioenskandidaat bent nadat je twee races hebt gewonnen. Dan heb je ineens het gevoel van: ‘Ah, dit weekend voelt niet meer zoals voorheen’, dus je verliest het vertrouwen omdat je niet helemaal zeker bent van de auto. Als je in de Formule 1 niet het volste vertrouwen hebt als een auto met 250 km/u de bocht in gaat, dan twijfel je nog een beetje meer, en dat is wat er op die momenten echt gebeurde.” De zesvoudig racewinnaar was vastbesloten niet toe te geven en legde uit dat hij de rest van het jaar graag het positieve momentum bij Red Bull wil behouden. "Het zou hier gemakkelijk zijn om achterover te leunen en te zeggen: 'Het is te moeilijk voor mij'. Uiteindelijk moet je er gewoon mee doorgaan. Zoals ik al zei, ik kijk er naar uit om dit momentum met het team voort te zetten.”