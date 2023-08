Remy Ramjiawan

Dinsdag 29 augustus 2023 11:58 - Laatste update: 13:08

Volgens Formule 1-journalist Jack Plooij heeft Viaplay hoog van de toren geblazen dat zij de Formule 1-uitzendingen journalistieker zouden maken, maar hij ziet zo'n anderhalf jaar later precies hetzelfde als bij de uitzendingen van Ziggo Sport.

De Scandinavische partij had Ziggo overboden voor de Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 voor de periode van 2022 tot en met 2024. De zender wilde het allemaal anders gaan doen, maar volgens Plooij voert de streamingdienst hetzelfde spelletje uit, als wat Ziggo voorheen deed.

'Viaplay zou het allemaal anders gaan doen'

In het praatprogramma Vandaag Inside vertelt Johan Derksen dat mediamensen vaak het wiel opnieuw proberen uit te vinden. "Daar slaat Johan de spijker op z’n kop. Want wat zei Viaplay: 'we gaan het helemaal anders doen, we gaan het journalistiek doen.' Wat zie ik nu op Instagram? Allemaal filmpjes (van polonaises tijdens de Dutch Grand Prix red.)", zo reageert Plooij in het programma op Derksen.

Ziggo wil uitzendrechten terughalen

Het dragen van de spreekwoordelijke 'oranje bril' was juist één van de kritische noten op de uitzendingen van Ziggo Sport. "We gaan het anders doen. Yeah right." De uitzendrechten voor de periode vanaf 2025 komen binnenkort op de markt en het is geen geheim dat Ziggo die rechten zal proberen terug te kopen, zo bevestigt Plooij. "Nog even geduld, toch? Volgend jaar weet ik niet, maar hopelijk wel het jaar daarna", aldus Plooij.