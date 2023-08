Remy Ramjiawan

Een opgetogen Fernando Alonso geniet van zijn tweede plek in Zandvoort. De Spanjaard vertrok vanaf de vijfde plek en in de regen liet hij zijn extra kwaliteit zien. Daar waar diverse coureurs het lastig hadden met de omstandigheden, wist Alonso sinds de race in Canada, weer het podium te bereiken.

De 42-jarige Spanjaard vertrok zondagmiddag vanaf P5 en liet meteen zien dat hij naar Nederland was afgereisd voor een podiumplek. De omstandigheden waren voor iedere coureur een lastige opgave om te beheersen, maar de ervaren Alonso kon in de eindfase zelfs nog aansluiten bij de RB19 van Max Verstappen. Een echte aanval bleef uit, maar een tweede plek in Zandvoort is wat de Aston Martin-coureur mee naar huis kan nemen, bovenop het feit dat Alonso als 'Driver of the Day' is gekozen.

Intense race

Alonso kreeg de handen op elkaar van de fans in Zandvoort: "Het was een erg intense race. Zeker aan het begin in de natte condities, toen waren wij erg snel. Onze pitstop was wel één ronde te laat, maar dat gold ook voor de leiders." Met de snelheid van de AMR23 zat het goed, volgens de Spanjaard: "De auto vloog vandaag. Erg competitief en erg fijn om te besturen. In deze condities heb je een auto nodig die je kan vertrouwen. Ik vertrouwde de auto vandaag en daar genoot ik van."

Oranjelegioen

De Nederlandse fans hebben daarnaast ook indruk gemaakt op de tweevoudig kampioen. "Ook een bedankje naar de fans toe hier in Zandvoort, dat is erg uniek. Twee jaar geleden toen deze race terugkwam, dacht ik dat ik nooit een 'Zandvoort-podium' zou krijgen. Ik zat niet in de positie om daarover na te denken. Vandaag zal erg speciaal worden om het podium te delen met Max en Pierre [Gasly]."

Tenacious teamwork and dramatic driving leads us back to those steps again. 💚#DutchGP pic.twitter.com/GQQY6Q12Sy — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 27, 2023

Tevreden met P2

De feestende fans zorgden ervoor dat Alonso zich echt moest focussen. Tijdens de laatste herstart zat hij dicht op Verstappen, maar kon hij hem uiteindelijk niet voorbij. "Het is één van die races waar het moeilijk is om te concentreren en gefocust te blijven voor die lange tijd. Wat ik zeg, het blijft een speciale baan. Ik ben ook blij voor Max en ik dacht eraan om het te proberen op het einde." Toch wilde hij het feestje van de Nederlanders niet dwarsbomen, zo knipoogt hij: "Maar ik moet nog dit circuit verlaten, dus ik bleef maar gewoon op de tweede plek hangen."

