Remy Ramjiawan

Zondag 27 augustus 2023 14:41

Red Bull-teambaas Christian Horner wijst bij Viaplay naar de druk en de verwachting van het Oranjelegioen in Zandvoort. Max Verstappen is natuurlijk de grote favoriet, maar Horner wil zich niet laten afleiden en probeert 'gewoon' te doen wat Red Bull het hele jaar al uitvoert.

Ronde veertien van het wereldkampioenschap staat op het punt van beginnen. De startlichten in Zandvoort zullen om drie uur gaan doven en daarmee krijgt de tweede helft van het Formule 1-seizoen een vervolg. De grote man van dit weekend is natuurlijk Verstappen en Horner wijst naar de enorme druk op de schouders van de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

'Doen wat we altijd doen'

"We hebben een grote uitdaging, met het weer, de strategie en alle andere variabelen die je in een Grand Prix hebt. Wij gaan gewoon doen, wat wij altijd doen en dan zie we wel waar we eindigen", zo opent de teambaas van Red Bull Racing. De oranje vlekken op de tribunes zijn niet alleen een enorme steun, maar het brengt ook een verwachting mee. "Veel druk op zijn (Verstappen red.) schouders, veel verwachting van het publiek. We hopen op een goede start en er hangt hier nog wel wat weer om het circuit heen en dat kan nog een factor gaan worden", zo sluit Horner een regenbui niet uit.

Verstappen kan geschiedenis schrijven

Over dat Oranjelegioen dat het hele weekend al aanwezig is in Zandvoort, vertelt Horner: "Het is altijd leuk om hier te racen. Het publiek en de atmosfeer, de passie. We zitten in een goede reeks en daar willen we mee door blijven gaan. Hij (Verstappen red.) kan historie schrijven, als hij dat doet." Als de startlichten uiteindelijk uitgaan, dan komt het neer op het team en de rijder en Horner vertelt dat Red Bull er alles aan zal gaan doen: "Iedereen geniet van de atmosfeer. Maar we voelen ook de druk en de verwachting. Het is aan ons om door te zetten, wat wij al het hele jaar doen."

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.