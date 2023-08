Remy Ramjiawan

Zondag 27 augustus 2023 13:01 - Laatste update: 13:07

Voor George Russell en Lando Norris is het toch wel lastig om sommige bochten van het Circuit Zandvoort uit te spreken, zo bleek op de persconferentie na de kwalificatie. De tongbreker in dit geval was de Hugenholtzbocht, op de beelden is te zien dat Max Verstappen die naam wel uit de mond van zijn collega's wil horen.

Het raceweekend in Nederland betekent het vervolg van het Formule 1-kampioenschap. Na de race in Zandvoort gaat het spektakel de laatste race in Europa afwerken in Monza. Voor Verstappen, die jacht maakt op zijn derde titel, lijkt er geen wolkje aan de lucht te zijn. De Nederlander heeft zich zaterdagmiddag onder verraderlijke omstandigheden weten te verzekeren van de pole position. Norris heeft laten zien dat het tempo ook dit weekend aanwezig is in de MCL60, want met een P2 achter zijn naam heeft hij prima zaken gedaan. De derde startplek is voor Russell en hij wil de naam van Mercedes hoog gaan houden in Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Hugenholtzbocht

Tijdens de persconferentie was er een vraag over een momentje van Verstappen in de Hugenholtzbocht, waarop de Nederlander gelijk reageerde: "Kun je even aan hen (Norris en Russell) vragen om dat te herhalen?" Het vervolg is dat Russell en Norris de naam van de bocht niet kunnen herhalen, en Russell gelooft het niet: "Jullie maken een grapje?" Daar waar Norris nog iets kan uitspreken wat er op lijkt, komt Russell niet verder dan 'Huge-hoef-hoef'.

Ontwerper Circuit Zandvoort

Bocht drie van Circuit Zandvoort is vernoemd naar de ontwerper van de baan: Hans Hugenholtz. De Nederlander was tussen 1949 en 1974 daarnaast ook de directeur van het Circuit Park Zandvoort. Naast de baan in de Nederlandse duinen heeft Hugenholtz ook onder andere het Japanse Suzuka, Circuit Zolder en een gedeelte van Circuit Hockenheim ontworpen.

