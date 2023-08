Remy Ramjiawan

Zondag 27 augustus 2023 09:56

Tijdens het weekend van de Dutch Grand Prix hebben we te maken met typisch Nederlands weer. Zo is er de afgelopen dagen al flink wat regen gevallen rondom Zandvoort, maar ook was de zon veelvuldig te zien. Voor de race op zondag zijn er ook wat buien op weg, maar het lijkt erop dat de Grand Prix wel droog zal gaan verlopen.

De laatste dag van het raceweekend in Nederland is aangebroken. Op vrijdag zorgden de regenbuien al voor wat opschudding en dat was ook zaterdag het geval. De kwalificatie voor de Formule 1 begon met wat regen en in Q3 was het droog genoeg om de droogweerbanden onder de auto's te schroeven. Uiteindelijk wist Max Verstappen de snelste tijd te rijden en op zo'n zeven tienden afstand staat Lando Norris. George Russell zal zondagmiddag vanaf P3 vertrekken.

Weersverwachting

Volgens Weeronline zal het de komende uren in ieder geval nog gaan regen in Zandvoort. Toch is de verwachting dat dit niet de hele dag zal gaan gelden, want vanaf 14:00 uur zou het droog moeten gaan worden. GPFans is dit weekend op locatie in Zandvoort en kan bevestigen dat de weersomstandigheden erg wisselvallig zijn. Het zou echter in de loop van de middag droog moeten gaan worden. Toch blijft het erg onvoorspelbaar en voor de fans die onderweg zijn naar het circuit, blijft het advies om een poncho mee te nemen.

Er staan wat regenbuien op de planning voor de Dutch Grand Prix, al lijkt de hoeveelheid mee te vallen🇳🇱#f1 #formula1 #formule1 #DutchGP pic.twitter.com/xrlXbYucX1 — GPFans NL (@GPFansNL) August 27, 2023

