Remy Ramjiawan

Zondag 27 augustus 2023 09:12 - Laatste update: 10:39

Daar waar Max Verstappen zijn achtste pole position van het seizoen in Zandvoort wist te pakken, moet teamgenoot Sergio Pérez het met de zevende startplek doen. Red Bull-adviseur Helmut Marko steunt zijn Mexicaanse coureur, want hij benadrukt bij Auto Motor und Sport dat alles nog steeds duidelijk is voor 2024.

De coureurs en de teams kregen tijdens de kwalificatie voor de race in Zandvoort te maken met typisch Nederlands weer. Daar waar de sessie begon met wat regen, werd het naarmate de sessie vorderde steeds droger. Het waren omstandigheden die erg verraderlijk waren en niet iedereen kon daar even goed mee omgaan. Ook Verstappen moest toegeven dat hij dacht dat de pole position er niet in zat, maar bij het vallen van de vlag was hij toch de snelste man.

Artikel gaat verder onder video

Strategie moet 'Checo' helpen

Pérez zal de Dutch Grand Prix aanvangen vanaf P7 en Marko wijst naar de mogelijkheden. "Het wordt waarschijnlijk een race van twee stops. Dat opent strategische opties voor ons om Sergio vooruit te brengen", zo legt de tachtigjarige adviseur uit. Het circuit in Zandvoort is redelijk smal en buiten de ideale lijn om zijn er maar weinig plekken om in te halen. Marko hoopt dan ook dat de strategie de doorslag zal gaan geven. In het 2023-seizoen is er veel gesproken over de positie van Pérez en zijn toekomst bij Red Bull, maar Marko bevestigt dat het resultaat tijdens de kwalificatie niet voor een andere wending heeft gezorgd: "Alles is duidelijk voor 2024."

Wolff noemt verschil 'bizar'

Toch heeft het onderlinge verschil tussen het duo van Red Bull Racing ook bij de concurrentie wat wenkbrauwen doen fronzen. Toto Wolff zag Lewis Hamilton in Q2 achterblijven, maar heeft met George Russell op P3 kansen op een goed resultaat. Over de vorm van Pérez heeft hij echter ook een mening. "Ik bedoel, Checo is geen idioot, dat hebben we al die jaren gezien. Checo is een meervoudig Grand Prix-winnaar. Ik kan het niet begrijpen. We hebben gezien dat Max elke teamgenoot die hij heeft gehad, heeft vernietigd. Of het nu zijn vermogen is om een ​​auto om zich heen te creëren die gewoon heel lastig te besturen is, maar die snel kan zijn als je hem kunt besturen, waardoor dit soort gaten ontstaan? Ik heb natuurlijk geen uitleg gehad, maar ja, bizar."