Remy Ramjiawan

Zondag 27 augustus 2023 08:37 - Laatste update: 08:43

Mocht Max Verstappen zondagmiddag op Zandvoort de pole position weten om te zetten naar een overwinning, dat heeft hij het kunstje van Sebastian Vettel uit 2013 weten te evenaren, door negen zeges achter elkaar te pakken. Verstappen onthult op de persconferentie dat hij deze reeks niet echt had verwacht en dat 'Seb' er vanuit gaat dat het de Nederlander lukt.

Vettel wist in 2013 negen zeges achter elkaar te pakken en dat is wat de 25-jarige Limburger tijdens de Dutch Grand Prix ook kan gaan bereiken. Toch moet dat allemaal nog maar even gebeuren en tijdens de kwalificatie bleek al dat de onderlinge verschillen aardig dicht bij elkaar lagen. Uiteindelijk wist Verstappen de pole position te pakken met een 1:10.567 en daarmee was hij zo'n zeven tienden sneller dan nummer twee, Lando Norris. George Russell zal de Dutch Grand Prix aanvangen vanaf de derde plek.

Nooit gedacht

In 2023 is Red Bull Racing bezig met een uitzonderlijk jaar, waarin het nog geen één Grand Prix heeft weten te verliezen. Ook Verstappen is bezig om de recordboeken te herschrijven en kan in Zandvoort zijn negende zege op rij pakken. "Nou, ik denk dat Seb me na vijf overwinningen op rij of iets dergelijks een sms stuurde met 'goed gedaan, wat je nu doet, ga zo door' en zoiets als 'het gaat je lukken'. Maar weet je, ik had zoiets van 'dat is negen keer op rij winnen, dat is iets heel indrukwekkends' en ik had nooit gedacht dat ik er al acht zou kunnen hebben", zo wijst de Limburger naar het vertrouwen vanuit Vettel.

Geen 'moetje'

Toch is Verstappen niet direct bezig met records, hij wil simpelweg het maximale uit elke sessie halen. "Ik bedoel, als het morgen mogelijk is, dan ga ik er natuurlijk voor, maar het is niet iets wat ik constant in mijn achterhoofd heb van 'ik moet dit doen, ik moet dat doen'. Ik zit niet in deze sport om records te breken. Ik ben hier gewoon om op het moment zelf te winnen."