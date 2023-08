Jan Bolscher & Kimberley Hoefnagel

Zondag 27 augustus 2023 07:12

Er is de afgelopen periode veel gesproken over de dominantie van Red Bull Racing en Max Verstappen. Hoewel Wolff graag zou zien dat de sport wat onvoorspelbaarder zou zijn, benadrukt hij dat we moeten erkennen dat Red Bull uitstekend werk levert.

Verstappen en het team van Red Bull trekken dit seizoen de spreekwoordelijke kar in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft met de RB19 een supersnelle bolide gebouwd, die ook nog eens ontzettend betrouwbaar is. Van de twaalf races die tot op heden verreden zijn in 2023, wist Verstappen er tien te winnen. De overige twee races werden gewonnen door zijn teamgenoot, Sergio Pérez. De afgelopen periode is er veelvuldig gesproken over de dominantie van het team, en de impact ervan op de sport. Sommige mensen vinden zelfs dat er maatregelen getroffen moeten worden door de FIA. Daar is Wolff het echter niet mee eens.

Artikel gaat verder onder video

Erkenning voor Red Bull Racing

"Ik denk dat variabiliteit en onvoorspelbaarheid een sport spannend maakt", vertelt de Mercedes-teambaas in gesprek met geselecteerde media, waaronder GPFans. "Je wil op zondag naar de televisie kijken en hopen op een gevecht, en dat is op dit moment niet het geval. Dat gebeurt niet, omdat één team met één coureur het gewoon veel beter doet dan wie dan ook, en dat moeten we erkennen."

OOK INTERESSANT: Wolff ziet 'bizar' gat tussen Verstappen en Pérez: 'Ik begrijp het niet, Checo is geen idioot'

De Oostenrijker vervolgt dat het aan de andere negen teams op de grid is om dit gat te dichten. "Het is aan ons om oplossingen te vinden - tot op zekere hoogte, want zeven tienden is niet iets wat je van de ene op de andere race vindt. We hebben bij McLaren gezien dat één update hun prestatieniveau aanzienlijk veranderde, en hetzelfde was na de winterstop bij Aston Martin het geval, dus het is mogelijk. Het is aan ons om dat voor elkaar te krijgen", besluit hij.

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.