Wolff ziet 'bizar' gat tussen Verstappen en Pérez: 'Ik begrijp het niet, Checo is geen idioot'

Max Verstappen was tijdens de kwalificatie op het circuit van Zandvoort maar liefst 1.3 seconden sneller dan teamgenoot Sergio Pérez. Een bizar en onbegrijpelijk gat, zo stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Verstappen heeft tijdens de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix beslag gelegd op alweer zijn achtste pole positie van dit seizoen. Hoewel het er even op leek dat de McLaren-coureurs wellicht een gooi zouden gaan doen naar de pole positie, bleek de Nederlander toch weer onverslaanbaar te zijn. Ook de coureur aan de andere kant van de Red Bull-garage, kon niet in de buurt komen van Verstappen, Pérez was in Q3 maar liefst 1.3 seconden langzamer dan zijn teamgenoot en moest genoegen nemen met de zevende positie.

Wolff ziet bizarre situatie

Na afloop van de kwalificatie sprak Wolff met een select groepje media, waaronder GPFans. Hierbij werd aan de Mercedes-teambaas gevraagd wat hij als racefan van het gat tussen de twee coureurs vindt. "Vreemd, bizar", reageerde Wolff daarop. "Ik bedoel, Checo is geen idioot, dat hebben we al die jaren gezien. Checo is een meervoudig Grand Prix-winnaar." Wolff benadrukte dat Pérez zelfs in zijn periode bij Racing Point al een racewinnaar was. Alleen aan de auto zou het dus niet liggen.

"Ik kan het niet begrijpen", vervolgde Wolff. "We hebben gezien dat Max elke teamgenoot hij heeft gehad, heeft vernietigd. Of het nu zijn vermogen is om een ​​auto om zich heen te creëren die gewoon heel lastig te besturen is, maar die snel kan zijn als je hem kunt besturen, waardoor dit soort gaten ontstaan? Ik heb natuurlijk geen uitleg gehad, maar ja, bizar."

