Stroll kan potentie niet benutten op opdrogende baan: "Te vroeg op tweede set intermediates"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 26 augustus 2023 18:30

Lance Stroll baalt dat het hem niet is gelukt om in Q3 te komen, ook al zat dat er in zijn ogen wel in. De Canadees bleef steken op de elfde plaat en dat biedt weliswaar genoeg kansen op een finish in de top 10, maar het gevoel dat er meer in zat overheerste.

Stroll kan daar weleens gelijk in hebben, want op een natte baan liet hij zien dat een zesde of zevende plaats haalbaar zou moeten zijn. In het tweede segment van de kwalificatie bleek de bandenkeuze van doorslaggevend belang, waarbij de rijders die op het juiste moment nieuwe intermediates lieten monteren ineens een stuk sneller waren.

Artikel gaat verder onder video

Stroll baalt

Bij Stroll ging dat verkeerd, zo stelde de Canadees na afloop. Hij had iets langer moeten wachten met het wisselen van zijn banden, dan was Q3 bij wijze van spreken een formaliteit geweest. "De omstandigheden waren listig. Ik denk dat we onze tweede set intermediates te vroeg in Q2 hebben gebruikt. De baan werd droger aan het einde van de sessie, maar toen reed ik al mijn derde ronde op die set en was de grip al minder.

"Dat heeft ons een plek in Q3 gekost, maar we hebben een goed uitgangspunt om in de punten te eindigen. In Q1 en het begin van Q2, toen de baan nog niet zo hard opdroogde, waren we in stabiele omstandigheden zesde of zevende. We waren aan het eind gewoon te vroeg met onze nieuwe inters, toen de baan echt droger werd."

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.