Norris opnieuw 'best of the rest' met P2: "Je hoopt dat Max een keer een fout maakt"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 26 augustus 2023 17:00

Lando Norris heeft andermaal beslag gelegd op de tweede startpositie. De McLaren-rijder hoopte stiekem op een foutje van Max Verstappen in de wisselende omstandigheden van vandaag, maar de Nederlander verzaakte niet.

Norris heeft bijna patent op de tweede plaats en dat is tekenend voor de stap die McLaren gemaakt heeft in de loop van het seizoen. Het stemt hem dan ook nog steeds tevreden dat hij resultaten als deze kan neerzetten en eigenlijk 'best of the rest' is. "Ik voelde me goed, ik ben blij. P2 is nog steeds goed. In deze omstandigheden hoop je dat Max een keer een foutje maakt, maar dat doet hij niet. Dat is wel een beetje frustrerend", zei Norris met een knipoog.

Artikel gaat verder onder video

Lastige omstandigheden

"Natuurlijk ben ik erg blij. Het team heeft goed gewerkt en ondanks de chaos zijn we tweede, dat is gewoon prima. De kwalificatie levert altijd stress op, wat de omstandigheden ook zijn, maar dit was wel een stuk lastiger. De eerst helft van mijn snelste ronde was echt mega, de tweede helft een van de slechtste die ik ooit gereden heb. Ik heb dus duidelijk te vroeg gepiekt."

Interviewer David Coulthard vroeg daarop of Norris zelf te vroeg gepiekt had, of dat de banden na een halve ronde hun beste tijd al gehad hadden. Daarover was de Brit eerlijk: "Het was de rijder die te vroeg piekte, de banden waren goed tot het einde. Maar ik heb ervan genoten, we doen het altijd goed in deze omstandigheden."

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.