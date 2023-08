Brian Van Hinthum

De grootste teleurstelling op de vrijdag in Zandvoort was natuurlijk voor Daniel Ricciardo, die na zijn crash in VT2 een gebroken middenhandsbeentje opliep. Christian Horner heeft inmiddels tekst en uitleg gegeven over het herstelproces voor de Australische coureur.

Ricciardo keerde natuurlijk na de Britse Grand Prix terug in de Formule 1, toen hij de kans kreeg om Nyck de Vries te vervangen na zijn teleurstellende eerste tien races. Voor de Honey Badger is zijn terugkeer op het hoogste podium echter voorlopig ook nog niet geworden wat hij ervan gehoopt had. Op vrijdag in Zandvoort liep Ricciardo tegen zijn grootste domper aan. Na een crash van Oscar Piastri moest de voormalig McLaren-coureur ineens uitwijken en reed hij de bandenstapel in met zijn handen op het stuur. Door de impact moest hij met een mitella het circuit verlaten en bleek dat hij uiteindelijk een gebroken middenhandsbeentje had opgelopen.

Mogelijke operatie

Een grote domper dus voor de man uit Perth. De vraag is nu hoe het revalidatieproces voor Ricciardo eruit gaat zien en Horner geeft tekst en uitleg voor de camera's van Sky Sports. "Hij is inmiddels richting Barcelona vertrokken. Het zou zomaar kunnen dat hij morgen een kleine operatie ondergaat om te zien waar de breuk precies zit. Het is een behoorlijk 'schone' breuk. Daarna gaat het natuurlijk allemaal om het herstel en hoe lang dat gaat duren", stelt de Red Bull-teambaas in aanloop naar de kwalificatie van zaterdag.

Wanneer kan Ricciardo terugkeren?

Hij vervolgt: "Elk normaal mens zou er ongeveer tien tot twaalf weken over doen om hiervan te herstellen, maar we weten dat dit geen normale mensen zijn. Het zal dus gaan om het herstelproces. Wordt het drie weken? Wordt het een maand? Zes weken? Niemand weet het precies." Toch geeft Horner vervolgens een kleine voorspelling over het meest optimistische scenario. "Ik weet zeker dat hij in zijn achterhoofd denkt aan Singapore al doel. Maar het is wel zo dat Singapore één van de zwaarste circuits op de kalender is. We moeten dus zien hoe het precies gaat lopen", besluit hij.

