Brian Van Hinthum

Zaterdag 26 augustus 2023 09:31 - Laatste update: 09:40

Na een droog verlopen vrijdag met de vrije trainingen, lijken de fans en coureurs zich voor de zaterdag op te kunnen gaan maken voor een nat pak. Al vroeg op de ochtend in Zandvoort ziet het er allesbehalve rooskleurig uit, terwijl ook de voorspellingen voor de rest van de zaterdag niet zo lekker eruit zien.

Dit weekend staat hét hoogtepunt voor de meeste Nederlandse Formule 1-fans op het programma met de Dutch Grand Prix in de duinen van Zandvoort. Het kleine stranddorpje wordt voor het oog van de hele wereld omgetoverd tot één groot festival en vanuit heinde en verre komen Formule 1-fans naar Nederland om mee te genieten van het grote Oranjefeest. Sinds de terugkeer van de race in 2021 op de kalender wist Verstappen beide edities van de Dutch Grand Prix op zijn naam te schrijven. Op de vrijdag was hij het snelste in de eerste vrije training, terwijl de tweede training op naam van Lando Norris kwam.

Artikel gaat verder onder video

Op de vrijdag was het voor de toegestroomde Oranjefans een prima weertje. Met de nodige bewolking wist het zonnetje toch nog zo nu en dan door te komen. De zaterdag ziet er voorlopig echter een stuk minder rooskleurig uit. In de ochtend is het ontzettend nat in de kustplaats en regent het pijpenstelen op en rondom het circuit. Voor de rest van de kwalificatiedag lijkt het ook niet al te best volgens de voorspellingen. Met name rond een uur of twee wordt er voorspeld dat er de nodige regen uit de hemel gaat vallen, waardoor de kans op een natte kwalificatie op Circuit Zandvoort.

Het komt momenteel met bakken uit de lucht in Zandvoort...👀 Kwalificatie om 1500u #F1 #DutchGP pic.twitter.com/KYirHspe92 — Jan Bolscher (@bolscher_jan) August 26, 2023

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.