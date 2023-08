Verschoor mag hopen op F1-test bij Haas: "Jack Plooij heeft afspraak voor me geregeld"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 26 augustus 2023 10:20

Richard Verschoor lijkt zich voorzichtig op te mogen maken voor zijn Formule 1-debuut. De Nederlandse F2-coureur maakte in het Ziggo Sport Race Café bekend dat hij zondagmiddag een afspraak heeft met Günther Steiner, de teambaas van Haas.

Verschoor rijdt dit seizoen in de Formule 2 voor Van Amersfoort Racing en won daar de Feature Race in Oostenrijk. Aan tafel bij Ziggo Sport bracht Jack Plooij ter sprake dat Verschoor daarmee indruk heeft gemaakt en op heel korte termijn een kopje koffie kan gaan drinken met Steiner. “Jack heeft voor mij geregeld dat ik zondagmiddag op gesprek kan bij Günther, samen met zijn sponsor”, vertelde Verschoor daarover.

Training in Zandvoort

Plooij ging vervolgens dieper in op de plannen die er voor Verschoor klaarliggen. “Ja, we gaan proberen voor volgend jaar een deal te maken. Hij moet veel kilometers gaan maken in een Formule 1-auto, maar in welke auto, daar gaan we het nog over hebben. En wellicht krijgt hij van Günther te kans om volgend jaar, hier in Zandvoort de vrije training te doen.”

De Nederlandse coureur werd helaas bestraft na afloop van de Formule 2-kwalificatie in Zandvoort. Hij zou Zane Maloney hebben gehinderd tijdens zijn snelle ronde, waardoor hij teruggezet is naar P17. Verschoor had ook veel last van de rode vlag, die qua timing behoorlijk slecht uitkwam. “Ik ben heel benieuwd. Jammer dat vandaag net die rode vlag tegen zat. Het was natuurlijk mooi geweest als ik een mooi resultaat had gepakt. Maar je weet het nooit, we gaan er wat moois van maken.”

