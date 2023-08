Brian Van Hinthum

Zaterdag 26 augustus 2023 07:31

De Grand Prix van Nederland is op dit moment volop aan de gang op het circuit van Zandvoort en honderdduizenden fans zijn dit weekend aanwezig. Ook GPFans is paraat tijdens de Dutch Grand Prix en zoals gebruikelijk namen we de proef op de som wat betreft de horecaprijzen.

Het feestgeweld in Zandvoort is vrijdag volledig losgebarsten. Vele fans waren al op tijd aanwezig in het kustplaatsje om de festiviteiten van voor tot achter mee te maken. Vanzelfsprekend worden daarmee ook de nodige (alcoholische) versnaperingen genuttigd en dus is het Formule 1-weekend ook voor de lokale ondernemer een belangrijk onderdeel van de jaarbegroting. GPFans ging op onderzoek uit op de dag van de eerste twee vrije trainingen.

Bier en frisdrank

Rondom Circuit Zandvoort is er zowel in het dorpje zelf als vlakbij het circuit mogelijkheid genoeg om te genieten van de nodige verkoelende versnaperingen. Zoals we eerder al wisten te melden, liggen de prijzen voor een klein biertje of een frisdrankje op het circuit zelf op 3,95 euro, waar een grote beker bier je 7,10 euro kost. Buiten het circuit heb je verschillende mogelijkheden tot een verkoelende versnapering. Langs de boulevard staan er verschillende vis- en frietkraampjes, waar je voor prijzen rond de 2,20 eu a 2,50 eu een blikje fris op de kop tikt. Ook in de straat van het station naar het circuit zijn er verschillende bewoners en kinderen die voor schappelijke prijzen koude drankjes verkopen. In het centrum liggen de prijzen voor drankjes - logischerwijs - wat hoger. Zo betaal je voor een klein biertje prijzen rond de drie a 3,50 euro, terwijl een halve liter gerstenat je zes tot zeven piek kost. Een glas frisdrank kost rond de drie euro en voor een bekertje wijn ben je ongeveer 4,50 euro lichter. Mixdrank kost je tussen de zeven en negen euro's.

Hapje eten

De rijke horeca in de badplaats bieden je natuurlijk ook een legio aan mogelijkheden op een (grote) hap. We beginnen weer bij de kraampjes in aanloop naar het circuit langs de boulevard, waar je dus keuze hebt uit friet, lokale visserssnacks en broodjes. Voor een bak kibbeling met saus betaal je zo'n negen euro, terwijl je voor een kroketje of frikandel ongeveer zo'n drie a vier piek kwijt bent. Voor een luxe broodje gezond leg je ongeveer een tientje neer. Loop je wat verder het centrum in, kun je bijvoorbeeld bij de lokale Italiaan een pizza scoren voor twaalf tot vijftien euro, terwijl een pastatje je ongeveer hetzelfde kost. Heb je een wat groter budget, kun je ook aan het strand wat gaan eten, maar hier ben je wel al snel een hoop meer kwijt dan aan het centrum. Zo betaal je voor een bord spareribs of een pannetje mosselen al snel 25 euro.

