Woensdag 23 augustus 2023 17:27

Daniel Ricciardo zal aankomend weekend tijdens de Dutch Grand Prix zijn derde race rijden als vervanger van Nyck de Vries bij Scuderia AlphaTauri. De AT04-bolide van de Italiaanse renstal blijkt de langzaamste auto te zijn dit seizoen. De Australiër hoopt op meer op Circuit Zandvoort.

Vanwege teleurstellende resultaten moest De Vries na tien wedstrijden zijn koffers pakken. Ricciardo werd vanaf de Hongaarse Grand Prix de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda en versloeg hem meteen in de kwalificatie evenals in de race. De 34-jarige uit Perth werd dertiende op de Hungaroring. Hij maakte echter een wat minder goed weekend mee in België. Hij verloor een plekje in Q2 na het overschrijden van de track limits. De Sprint op Spa-Francorchamps verliep beter met een top tien-resultaat, maar tijdens de Grand Prix van zondag zat het niet mee en Ricciardo moest het doen met P16.

Leerproces

"Ik heb niet het gevoel dat de auto op zijn best was," aldus Ricciardo tegenover Autosport na afloop van de laatste race vóór de zomerstop. "Dus zelfs met alle downforce die we hadden, had ik het gevoel dat we op een nieuwe band niet het maximale eruit konden halen. En ik had ook niet echt het gevoel dat [de band] grip had en reageerde. Dus dat is iets wat we natuurlijk moeten begrijpen hoe we daarop mislopen. De racepace voelde behoorlijk langzaam. Het is allemaal een leerproces."

Geweldige sfeer

Wel kijkt hij erg uit naar de Dutch Grand Prix: "Ik heb erg veel zin om op Zandvoort te racen, vooral om de tweede seizoenshelft op gang te krijgen," zo liet Ricciardo weten via AlphaTauri. "Ik heb alleen de twee races voor de zomerstop kunnen rijden, dus ook al genoot ik van wat vrije tijd, ik heb het grootste deel van de afgelopen weken getraind en genoten van de kans om mijn conditie op te bouwen, om helemaal klaar te zijn om de strijd aan te gaan. Ik geniet er echt van om terug te zijn en de twee races met het team waren geweldig. Nu ben ik erg hongerig en gemotiveerd. Daarom kijk ik er naar uit om te beginnen in Zandvoort, een heel snel circuit met een geweldige sfeer."

