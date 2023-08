Jeen Grievink

Sinds Nyck de Vries is vertrokken bij het Formule 1-team van AlphaTauri, is de stemming en motivatie binnen de juniorenformatie verbeterd, zo stelt Red Bull-topman Dr. Helmut Marko. Volgens hem is het inbrengen van Daniel Ricciardo tot nu toe de juiste keuze geweest.

Tijdens de bandentest op Silverstone, nog ruim voor de zomerstop, viel het doek in de Formule 1 voor De Vries. Terwijl Ricciardo indrukwekkende rondetijden liet noteren in de RB19, kreeg De Vries een telefoontje van Marko met het bericht dat hij niet hoefde terug te keren bij AlphaTauri. De Nederlander werd per direct vervangen door de Honeybadger, die zodoende zijn comeback maakte als vaste coureur. Hoewel Ricciardo pas twee races achter de kiezen heeft bij AlphaTauri, is er nu al een merkbaar verschil, zo zegt Marko. Volgens hem is de stemming en motivatie binnen de juniorenformatie verbeterd sinds De Vries is vertrokken.

Vertrek De Vries zorgde voor betere sfeer en motivatie

De Vries wist in zijn korte periode als AlphaTauri-coureur niet dezelfde prestaties te leveren als Yuki Tsunoda. De man uit Sneek werd dan ook vroegtijdig aan de kant gezet en vervangen door Ricciardo. Tot nu toe een goede keus, zo zegt Marko. "De verandering heeft een zeer positief effect gehad op het gebied van de stemming en motivatie binnen het AlphaTauri-team", zo zegt de man uit Graz in gesprek met Motorsport-Magazin. Volgens Marko levert Ricciardo daarnaast ook betere prestaties dan De Vries. "Waar De Vries gemiddeld drie tot vijf tienden achterstand had, is het gat van Ricciardo een stuk kleiner, zo niet op gelijke hoogte met Tsunoda."

Ricciardo volgend jaar ook bij AlphaTauri?

Of Ricciardo ook volgend jaar voor de juniorenformatie van Red Bull rijdt, is nog geen uitgemaakte zaak. Marko wil eerst de komende races even afwachten. We hebben nog 9 races te gaan en in die 9 races zullen we zien hoe het zich ontwikkelt", zo zegt hij. Wel bevestigt Marko dat men met het aanstellen van Ricciardo de juiste keuze heeft gemaakt. "Deze richting klopt", zo besluit de Oostenrijker.