Jeen Grievink

Maandag 21 augustus 2023 10:45 - Laatste update: 10:48

De Dutch Grand Prix is voor de meeste Nederlandse Formule 1-fans hét raceweekend van het jaar, maar voor wie afreist naar Circuit Zandvoort is er helaas slecht nieuws te melden: het belooft een natte bedoeling te worden. Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag wordt er een behoorlijke hoeveelheid regen verwacht. Paraplu's en poncho's zijn geen overbodige luxe.

Het is altijd een feestje van jewelste: de Dutch Grand Prix. Tienduizenden Nederlanders reizen iedere dag van het weekend weer af richting de Noord-Hollandse duinen om daar het Formule 1-spektakel van dichtbij te kunnen aanschouwen. Met Max Verstappen als hun absolute trots én leider in het kampioenschap, is er haast geen mooiere locatie om de race te volgen. De voorgaande edities waren dan ook stijf uitverkocht en kregen lovende kritieken vanuit de koningsklasse van de autosport. Zelden wordt er zo'n groot en indrukwekkend feestje gebouwd tijdens een raceweekend. Aankomend weekend zal dit niet anders zijn, al moeten de fans er wel zelf het beste van maken. De weergoden zijn immers niet van plan een handje te helpen.

Slecht weer op komst voor Dutch Grand Prix op Zandvoort

Wie de meest recente weersvoorspelling van Weeronline.nl erbij pakt, zal zien dat de zon geen vrij spel gaat krijgen boven Circuit Zandvoort. Bewolking en regen zullen de boventoon gaan voeren tijdens het raceweekend. Tot overmaat van ramp wordt het ook nog erg frisjes voor deze tijd van het jaar. De temperatuur ligt met 22 graden Celsius het hoogst op de vrijdag. Zaterdag en zondag koelt het nog verder af en lijkt het dragen van enkel een T-shirtje iets te optimistisch. Zeker als je je bedenkt dat het ook nog eens flink kan gaan regenen gedurende het weekend. Met name op zondag, de dag van de daadwerkelijke Grand Prix, wordt er behoorlijk wat neerslag verwacht.

Zon moet plaatsmaken voor bewolking en regen

De teams en coureurs zullen deze week onder een stralende zon en bij aangename temperaturen op het circuit arriveren, maar naarmate de week vordert, zal men geconfronteerd worden met een afname van de zon en een toename van de kans op regen. Donderdag, tijdens de mediadag, wordt het nog 25 graden Celsius, maar neemt de bewolking en kans op regen al wel toe. Vrijdag zet deze trend zich door en kan het zowel in de ochtend, middag als avond gaan regenen. Er wordt zo'n 4 millimeter aan neerslag verwacht en de kans hierop wordt geschat op 70%. De temperatuur zakt naar 22 graden Celsius.

Regenval tijdens kwalificatie én Grand Prix

Zaterdagmiddag vindt de kwalificatie plaats op Circuit Zandvoort en ook dan kunnen de paraplu's en poncho's maar beter voorhanden zijn. Hoewel er minder regen wordt verwacht dan op vrijdag, kan er nog steeds zo'n 3,3 millimeter neerdalen uit de hemel. De kans hierop wordt momenteel geschat op 65%. Het kan zowel in de ochtend, middag als avond gaan regenen en de temperatuur zal niet boven de 20 graden Celsius uitkomen.

Zondag staat het grootste feestje van het weekend op het programma met de Dutch Grand Prix, maar ook deze lijkt 'in het water te vallen'. De meeste neerslag wordt namelijk op deze zondag verwacht, met een hoeveelheid van zo'n 5 millimeter. De kans op regen wordt geschat op 70% en blijft de gehele dag als een donkere wolk boven het circuit hangen. Ook zondag komt de temperatuur niet boven de 20 graden Celsius uit.