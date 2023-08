Brian Van Hinthum

Dinsdag 22 augustus 2023 17:22

Het komende weekend staat natuurlijk de Dutch Grand Prix op het programma en op het kantoor van Pirelli hebben ze goed nagedacht over welke bandenkeuzes er aan de teams gepresenteerd moesten worden. Voorman Mario Isola maakt nu bekend waar de keuze op gevallen is op een circuit dat veel van de banden vraagt.

Van 25 tot en met 27 augustus staat hét hoogtepunt voor de meeste Nederlandse Formule 1-fans op het programma als de Dutch Grand Prix in de duinen van Zandvoort met groot geweld losbarst. Het kleine stranddorpje wordt voor het oog van de hele wereld omgetoverd tot één groot festival en vanuit heinde en verre komen Formule 1-fans naar Nederland om mee te genieten van het grote Oranjefeest. Sinds de terugkeer van de race op de kalender in 2021 wist Verstappen beide edities van de Dutch Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Strategie

Een belangrijk onderdeel in het verloop van de race van komend weekend is natuurlijk de bandenkeuze van Pirelli, waarmee ook de strategie van de teams voor een groot deel gestuurd kan worden. In 2022 werd er gekozen voor de C1 tot en met de C3, waarbij de C1 de hardste band is. Ook dit jaar wordt voor die opstelling gekozen. Daarmee hoopt Pirelli een hoop verschillende tactische mogelijkheden te creëren. "Vorig jaar gebruikten maar liefst veertien coureurs alle drie de compounds. Dat liet zien hoeveel verschillende opties er waren voor de strategen aan de pitmuur", blikt hij vooruit in de preview van Pirelli.

Drama voorkomen

Zandvoort is daarnaast door de zogeheten banked corners één van de circuits op de kalender die het meeste vraagt van de banden, wat zorgen baart richting de teams en Pirelli. Er wordt daarbij zelfs teruggekeken naar Indianapolis, wat een paar vergelijkbare bochten biedt en waar in 2005 de Pirelli-banden het niet hielden. "Bochten drie en veertien zijn stijler dan Indianapolis, ter vergelijking", zegt Isola. "In dit soort bochten is de spanning op de banden veel groter dan in normale bochten. Verticale krachten worden veel groter met deze snelheden. Daardoor is er een verhoging van de verticale druk, waardoor we gekozen hebben voor dezelfde banden als in 2022."