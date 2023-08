Brian Van Hinthum

Dinsdag 22 augustus 2023 16:32

Het is alweer even geleden, maar Fernando Alonso en Michael Schumacher hebben natuurlijk enkele jaren tegen elkaar gereden toen de Spanjaard nét aan zijn Formule 1-avontuur begon. De tegenwoordige coureur van Aston Martin blikt terug op zijn tijd tegen de legendarische coureur en komt met een opvallende claim.

Fernando Alonso maakte zijn debuut in de Formule 1 alweer in 2001 bij het team van Minardi. Zijn ongekende rijtalent viel echter direct op, zelfs in de beperkte omstandigheden van dat team. Zijn eerste jaren in de sport waren een mix van indrukwekkende inhaalacties, consistente prestaties en het tonen van zijn vastberadenheid om te concurreren met de beste coureurs. Na slechts één seizoen bij Minardi kreeg hij de kans om over te stappen naar Renault, waar hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd en dus Schumacher in de nadagen van zijn loopbaan dwarszat in het binnenhalen van zijn achtste wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Niet langzamer

Na 2006 had de legendarische Duitser genoeg gezien van de sport en zwaaide hij af. De twee jaren waarin Alonso en Schumacher concurreerden voor de titel, zijn voor de man uit Oviedo het bewijs geweest om zeventien jaar later met een bijzondere claim uit de hoek te komen. "Toen ik de Formule 1 binnenstapte, was Michael Schumacher de sport aan het domineren. Ik had alleen nooit het gevoel dat ik langzamer dan hij was", opent hij bij de High Performance-podcast.

Uitdagen Schumacher

De nummer drie van het huidige wereldkampioenschap vervolgt: "Misschien was het wel een kamikazebenadering van de Formule 1 aan het begin van mijn carrière, maar ik had nooit twijfels over dat ik hem in dezelfde auto kon uitdagen." Op het moment dat Alonso van Renault inderdaad een auto kreeg om mee te vechten, stopte hij de vijf wereldtitels op een rij van de Duitser. "Ik doe gewoon wat ik weet wat ik kan doen. Ik ken verder geen twijfels over mezelf en heb weinig problemen", besluit hij.