Brian Van Hinthum

Dinsdag 22 augustus 2023 14:48

Het team van Red Bull Racing weet momenteel het hele Formule 1-veld op dominante wijze te verslaan en met het voorlopige uitblijven van nieuwe regelgeving wordt er voorspeld dat het nog wel even gaat duren tot de Oostenrijkse formatie van de troon wordt gestoten. Pedro de la Rosa en Damon Hill denken wel dat er een belangrijke uitdaging in het verschiet ligt voor Christian Horner.

Voor Red Bull Racing-fans is het momenteel een seizoen om met beide benen rustig op tafel te liggen en te genieten van de constante topprestaties die het team op te mat weet te leggen. Horner en zijn crew weten elke race weer met een gelikte uitvoering op de proppen te komen met zowel tactiek, set-up als snelheid in de auto. De RB19 lijkt dan ook simpelweg onverslaanbaar in het huidige seizoen, wat goed reflecteert in de tussenstanden én het feit dat het team uit Milton Keynes in de zomerstop twaalf van de twaalf races in een zege om heeft weten te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Grote uitdaging

Ondanks het gemak waarmee het allemaal gebeurt, denkt De la Rosa dat het wél een forse uitdaging is om het team te laten blijven winnen. "Het is heel lastig", opent hij in de F1 Nations-podcast. "Ik denk dat het meest lastige ding wat Red Bull momenteel moet blijven doen is niet alleen winnen, maar ook blijven winnen. Je moet het gat met de rest van het veld behouden en de auto blijven ontwikkelen. Het is zeer lastig, maar ze laten zo wel zien dat ze een geweldig team zijn en ze diepte hebben. Het is ongelofelijk. Het is niet gemakkelijk en wellicht de grootste uitdaging die elk team in de Formule 1 kan hebben."

Terugslaan

Hill stipt aan dat het met name een goed gevoel voor Red Bull geweest moet zijn om na de dominantie van Mercedes weer terug te slaan richting de top. "Red Bull heeft gezien hoe Mercedes het veld aan diggelen reed, maar nu is het de andere kant op gevallen. Het is zo interessant om te zien hoe teams de juiste formule wisten te vinden, domineerden en de andere teams het lastig lieten hebben. Zij moesten die wurggreep dan weer zien te doorbreken. Dat is ware druk. Kun je je voorstellen hoe het is om een teambaas te zijn van zo'n team? Toto had bijvoorbeeld al het succes, maar nu moet hij lijdzaam toezien hoe Christian zich in de handjes wrijft."