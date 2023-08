Vincent Bruins

Zondag 20 augustus 2023 11:56 - Laatste update: 14:31

Julia Piquet, het jongere zusje van Kelly, heeft zich fel uitgesproken richting de sociale media van de Formule 1. Ze vindt het niet kunnen dat haar vader Nelson Piquet niet meer wordt gefeliciteerd met zijn verjaardag, wat tot 2021 nog wel gebeurde. Volgens Julia komt het omdat haar vader "gecanceld" is.

In november 2021 sprak Piquet Sr. in een interview over de crash tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen op Silverstone in 2021. In dit interview noemde hij de Brit een 'neguinho', wat de Braziliaanse versie van het 'N-woord' is. De ophef rondom het interview ontstond enige maanden later, in juni 2022, toen de beelden van het interview op sociale media terecht kwamen. De drievoudig wereldkampioen bood Hamilton destijds zijn excuses aan en gaf aan dat zijn uitspraken verkeerd vertaald waren.

Aangeklaagd door mensenrechtenorganisaties

Vier mensenrechtenorganisaties besloten vervolgens naar de Braziliaanse rechtbank te stappen, toen nog meer racistische en homofobische uitspraken van Piquet Sr. naar buitenkwamen. Hierbij eisten ze een geldbedrag van 10 miljoen Braziliaanse Real, ongeveer 1,9 miljoen euro, vanwege de vermeende morele schade. De Braziliaanse rechtbank deed afgelopen maart uitspraak. Piquet moest 5 miljoen Real, zo'n 950.000 euro, betalen. Rechter Pedro Matos de Arrudo, geciteerd door persbureau Reuters, verklaarde dat dit bedrag gekozen was "omdat men niet alleen de herstellende functie van wettelijke aansprakelijkheid in acht moet nemen, maar ook (en misschien vooral) de bestraffende functie, zodat we als samenleving op een dag vrij kunnen zijn van de verderfelijke handelingen genaamd racisme en homofobie." Piquet ging in hoger beroep, maar verloor.

Gecanceld

Julia Piquet vindt het maar belachelijk dat het sociale media-team van de koningsklasse haar vader daarom niet meer wil feliciteren: "Nou, ik zie dat gecanceld worden door de rechtbank van vrijheid van meningsuiting betekent dat hij het niet meer verdient om felicitatietweets te krijgen of enige andere erkenning van zijn ongelooflijke prestaties?", zo schreef ze op X (voormalig Twitter). Onder haar post deelt ze een felicitatietweet van vóór de rechtszaak. "Je moet je schamen, @F1, om zo je rug toe te keren naar één van de grootste kampioenen. Een drievoudig kampioen om precies te zien. Dit zal ik niet vergeten."